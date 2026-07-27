El fabricante de baterías Gotion negocia entrar en la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt

El fabricante chino de baterías Gotion está negociaciando tomar el control de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt, según ha adelantado La Tribuna de la Automoción. La empresa asiática lleva meses visitando la gigafactoría y fuentes vinculadas al proyecto apuntaban que venían a comprarla, según han tenido conocimiento Levante-EMV. Las conversaciones están centradas sobre la posibilidad de formar una joint venture con control mayoritario de Gotion y quedándose PowerCo, filial de baterías de VW, con una participación minoritario.

Este periódico ha contactado con PowerCo sin obtener de momento respuesta. A La Tribuna de la Automoción le han indicado: «PowerCo cuenta con numerosos proveedores estratégicos y alianzas estratégicas en su camino para convertirse en la empresa líder en el sector europeo de las celdas de batería y evalúa periódicamente las oportunidades estratégicas, incluidas posibles colaboraciones con socios. No hacemos comentarios sobre los rumores del mercado». La negociación se destapa en pleno retraso del proyecto.

Cambio de director en plena tormenta

El grupo Volkswagen ha cambiado al CEO de PowerCo en España en plena crisis con los proveedores. La empresa ha sustituido a Andreas Rottmann por Ralf Schmid, que ya está trabajando en Valencia. El nuevo CEO de la filial de baterías de Volkswagen asume las riendas de la fábrica en medio de los continuos retrasos y el conflicto con la empresa surcoreana K-Ensol, que tenía el contrato para montar las salas blancas y secas (la zona más sensible e importante de la planta) y que ha mandado a parte de los trabajadores a Corea del Sur con el trabajo a medio hacer.

Socios

Este periódico ha tenido conocimiento de Gotion ya tiene despacho en Sagunt. Gotion es el socio estratégico y proveedor clave de baterías del grupo Volkswagen, el cual posee aproximadamente el 24% de sus acciones tras una inversión inicial realizada en 2020. Esta alianza impulsa la producción global de vehículos eléctricos mediante el desarrollo conjunto de celdas estándar unificadas.

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Gotion acaba de anunciar una inversión de más de 940 millones de euros destinados al desarrollo de baterías eléctricas en Valladolid. La iniciativa se artícula en torno a dos ejes: la fabricación de catódos, un componente esencial para las baterías, y el desarrollo de sistemas avanzados de reciclaje de baterías, orientados a recuperar materías primas estratégicas. La planta de celdas de Sagunt es un complento perfecto a la estrategia industrial de Gotion.