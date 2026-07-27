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María Peiró, nueva presidenta de Caixa Rural Torrent

Forma parte del consejo rector de la entidad desde 2020

María Peiró Ibáñez, presidenta de Caixa Rural Torrent

María Peiró Ibáñez, presidenta de Caixa Rural Torrent / Levante-EMV

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José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

María Peiró Ibáñez ha sido nombrada presidenta de Caixa Rural Torrent, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este cargo en la entidad, sustituyendo a Jesús Monfort Ferrer, presidente de 2020 a 2026. Nacida en Torrent en 1980, es licenciada en Derecho y Máster en Asesoría Fiscal y Derecho Financiero. Desarrolla su actividad profesional como socia del bufete Nemesio Abogados y Asesores, desde el que ha consolidado una amplia trayectoria en el ámbito del asesoramiento jurídico empresarial.

La nueva máxima responsable e la entidad forma parte del consejo rector de la entidad desde 2020 y, tras su nombramiento como presidenta, afronta esta nueva etapa con ilusión y sentido de la responsabilidad. En este sentido, María Peiró precisa que considera este cargo como un importante reto personal y profesional. “Creo firmemente que nunca debemos dejar de evolucionar ni de asumir nuevos desafíos. Cada oportunidad es una ocasión para seguir aportando valor y ampliar horizontes”, afirma.

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Reforzas valores

Además, destaca “el orgullo y responsabilidad que supone convertirse en la primera mujer en presidir Caixa Rural Torrent”. Un hito que explica “asume con el compromiso de trabajar para su crecimiento, reforzar sus valores y contribuir al futuro de la entidad desde una gestión cercana, rigurosa y orientada al servicio de sus socios y clientes”. Caixa Rural Torrent cuenta con una red comercial de 13 oficinas y ventanillas rurales en las localidades de Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja, Aldaia, Albal, Montserrat y Montroi.

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