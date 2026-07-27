Valenciaport y empresarios se unen para defender la doble vía Sagunt-Teruel

El puerto de València considera que descartar la doble vía electrificada en el tramo entre Sagunt y Teruel crea un grave cuello de botella. Junto a la patronal valenciana y la aragonesa advierte de que esa falta de alta capacidad en el citado trazado resta competitividad a las mercancías y frena el crecimiento del corredor. El tren que circula por el corredor Sagunt-Teruel transporta principalmente contenedores de mercancías, arcilla y clínker para la industria cementera, además de productos siderúrgicos y madera. Y forma parte del eje estratégico que conecta Valenciaport con los nodos logísticos de Aragón y el norte peninsular

Por eso, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, y el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, han anunciado esta pasada semana que presentarán alegaciones conjuntas al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunt del corredor cantábrico-mediterráneo, con el objetivo de reclamar que este tramo se ejecute con doble vía electrificada.

Esta decisión se produce una semana después de que el Ministerio de Transportes publicara en el BOE el citado estudio informativo, en el que se plantea que el tramo Teruel-Sagunt disponga de una única vía a lo largo de todo su recorrido, a diferencia del tramo Zaragoza-Teruel -actualmente también en información pública- y del resto del corredor cantábrico-mediterráneo.

Según Lafuente, «defender la doble vía electrificada entre Teruel y Sagunt no es una reivindicación localista, sino una apuesta por una infraestructura estratégica para la economía española y europea. Es un eje fundamental para el transporte de mercancías, para la competitividad de nuestros puertos, para la industria y para avanzar hacia un modelo logístico más sostenible. Reducir ahora su capacidad -agrega- significaría generar un cuello de botella que acabaremos pagando en el futuro con mayores costes y una menor competitividad».

Cuello de botella

En parecidos términos, el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, considera que «renunciar a la doble vía electrificada entre Teruel y Sagunt significa crear deliberadamente un cuello de botella en un corredor que conecta a 17 millones de personas y a una zona que genera el 29% del PIB nacional; no tiene ningún sentido impulsar la conexión desde Teruel hacia Zaragoza y el Cantábrico y limitar después su capacidad precisamente en el enlace con los puertos de Valencia, Sagunt y Castellón».

Inmaculada Avellaneda, Benito Tesier, Vicente Lafuente e Inmculada García, en la sede de la CEV. / Levante-EMV

Según estudios sobre el potencial del corredor cantábrico-mediterráneo se estima que esta infraestructura podría canalizar entre 48 y 54 trenes semanales de mercancías por sentido. Sin embargo, las actuales limitaciones del trazado impiden alcanzar esa capacidad, obligando a muchas empresas a utilizar rutas alternativas menos competitivas.

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Inversión estratégica

Ambas organizaciones insisten en que la modernización integral del corredor es una inversión estratégica para reforzar la competitividad de la Comunitat Valenciana, Aragón y del resto de territorios conectados por este eje. En el año 2022, en el marco del 'Foro Impulso' al corredor cantábrico-mediterráneo, ambas organizaciones ya suscribieron una declaración conjunta en la que reclamaban la ejecución completa de esta infraestructura y el incremento de la capacidad de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunt para el transporte de mercancías y viajeros.