La Comunitat Valenciana alcanza un récord de ocupados: 2.495.800 trabajadores

El mercado laboral de la Comunitat Valenciana vuelve a los niveles de antes de la crisis financiera de 2008. El sector económico ubicado en la autonomía generó 34.100 nuevos empleos mientras la cifra de parados ha caído en 23.200 personas durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con los tres primeros meses de ese año. La cifra de ocupado aumenta hasta 2.495.800 trabajadores y la de desocupados, baja a 304.600 parados. Así lo confirman los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la autonomía se sitúa en 10,88%, un punto porcentual por encima de España, donde la tasa de paro baja del 10% y marca su nivel más bajo desde 2008 hasta los 22,7 millones de ocupados El desempleo se reduce hasta el 9,87% en el segundo trimestre de 2026, mientras la población activa alcanza un récord de 25,27 millones de personas

El nivel ocupación alcanzado durante el segundo trimestre representa un récord. Desde que hay registros no se había alcanzado esa cifra tan elevada. Si nos fijamos en la evolución interanual, durante los últimos doce meses el paro se ha reducido en 9.500 personas (-3%) en la Comunitat Valenciana y se han creado 82.200 empleos (+3,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 72.700 personas (+2,7%).

En el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 11.000 mujeres (-5,9%), frente a un retroceso del paro masculino de 12.300 parados (-8,8%). En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en la Comunitat aumentó en 5.800 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,69%. La Comunitat Valenciana sigue la tendencia del conjunto de España, donde el número de ocupados aumentó en el segundo trimestre en 486.000 personas respecto al trimestre anterior (un 0,54 % más) y se situó en 22.779.000, y el paro bajó en 213.300 personas (un 0,37 % menos), hasta 2.495.300.

El sector público pierde empleo

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 14.900 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 15.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de trabajadores por cuenta ajena se situó en 2.132.200 personas, de los que 1.794.700 tenían contrato indefinido (el 84,17%) y 337.500, temporal (el 15,83%).

Mientras que el sector privado generó 40.800 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, un 1,93% más, hasta un total de 2.158.100 ocupados, el sector público destruyó 6.800 puestos de trabajo, un -1,97% menos, hasta un total de 337.600 ocupados.

Oficina de Labora en Castelló, en una imagen reciente. / Toni Losas / MED

En cuanto a los tipos de contratos, el número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 43.100 personas en el segundo trimestre (+2,07%) en la comunidad hasta los 2.124.600 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 9.000 (-2,37%), hasta sumar 371.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en agricultura, 14.100 menos (-83,93%); parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 12.600 menos (-8,25%); servicios, 5.300 menos (-4,1%), mientras que se incrementó en construcción, 4.600 más (+46%); industria, 4.200 más (+26,25%)

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Por territorios

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Cataluña (94.600 más). Y el mayor descenso en Canarias (-2.200). En términos relativos, el mayor aumento se dio en Baleares (16,56%) -las cifras de la EPA se presentan en función de la comunidad de residencia del entrevistado, no de la ubicación del centro de trabajo-. En cuanto al paro, la mayor bajada se registró en Madrid (-51.800). Y el mayor incremento en Castilla-La Mancha y Navarra (2.000 más en cada una). Cantabria registró la tasa de paro más baja este trimestre (7,10%). Y Extremadura, la más elevada (15,48%).