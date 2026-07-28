Ford y Geely garantizan las prejubilaciones y bajas pactadas en el ERE de la planta Almussafes en 2024

La decisión de Ford y Geely de unir fuerzas en España para crear una empresa conjunta que operará en la planta de Almussafes - con vistas a producir hasta cinco modelos de vehículos a partir de 2028, incluyendo modelos Ford y SUV eléctricos de Geely- garantizará los derechos laborales de la plantilla, incluidas las condiciones del último expediente de regulación de empleo (ERE) pactado por la multinacional norteamericana con la sección sindical de UGT-Ford hace dos años.

La dirección de la fábrica valenciana y la sección la central ugetista sellaron en julio de 2024 un ERE para a 626 trabajadores que contemplaba un plan de indemnizaciones económicas de hasta 40.000 euros y con salidas desde los 53 años. Paralelamente, la firma automovilística puso se marcha un ERTE rotativo para un millar de trabajadores.

El acuerdo de las prejubilaciones y las bajas incentivadas acordó que se podrán acoger a estas salidas aquellos empleados que hubieran cumplido en 2024 los 53 años. Estos, igual que los que tengan 54 años, tienen un complemento a la prestación de desempleo hasta cumplir los 57 del 75 % de salario -para los que tenían 55 o 56 años, este porcentaje salarial sube al 80 %-, mientras que al mes siguiente a superar esos 57 años, el citado complemento salarial era del 80 % -y para aquellos prejubilados con 55 o 56 años-, del 85%.

Además, se pactó que el periodo de cotizaciones irá hasta los 62 años en el caso de las prejubilaciones a los 53 y hasta los 63, 64 y 65, respectivamente, en el caso de las salidas a los 54, 55 y 56 años. Eso sí, para aquellos trabajadores que salieron con 57 años o más, el porcentaje de salario que se cobra es del 85 % hasta cumplir los 65 años. Los 40.000 euros brutos se otorgaron para las personas que aceptaron el despido antes del 31 de julio de 2024. La cifra se redujo a 30.000 para los que lo hicieron antes del 15 de septiembre y de 20.000, para quienes lo anotaron de antes del 31 de octubre de hace dos años.

Condiciones laborales

Tras la entrada de Geely en Ford Almussafes, las condiciones laborales y de antigüedad se mantienen sin cambios (régimen de 'no change'), por lo que los planes de prejubilaciones acordados en anteriores Expedientes de Regulación de Empleo "siguen su curso legal establecido y la nueva sociedad conjunta garantiza la estabilidad de la plantilla actual para asumir la producción de hasta cinco nuevos modelos", han asegurado ambas compañías. El ERE fue similar al del año 2023.

Trabajadores de Ford tras la presentacion del acuerdo entre Ford y Geely . / Germán Caballero / LEV

Así las cosas, los actuales trabajadores conservan de forma íntegra su antigüedad, categoría y condiciones fijadas en el convenio colectivo al integrarse en la nueva empresa conjunta. Entonces, la central ugetista comentó que el acuerdo ofrecía "unas condiciones inmejorables para los trabajadores de Ford" y, con ellas, "se solucionó el último ERE al que se ha enfrentado la plantilla en los últimos cinco años".

ERTE hasta final de año

El Gobierno aprobó una prórroga del mecanismo RED para la planta de Ford Almussafes hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo proteger de forma rotativa a los más de 4.100 empleados. Se ha extendido hasta finales de 2026 para servir como puente mientras se baja la producción actual del Ford Kuga y se prepara la llegada de nuevos proyectos. Cubre de manera rotativa a unos 4.142 trabajadores, manteniendo un promedio cercano a un millar de puestos en regulación diaria. El Gobierno financia parte de los salarios y la Generalitat, los cursos de formación profesional durante días de ERTE.