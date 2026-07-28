El Gobierno aprueba licitar las obras de la terminal del puerto de València para pasajeros de Baleària

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de la adaptación del espigón del Turia para atraque de barcos de pasajeros en el puerto de València, con una inversión de algo más de 46 millones de euros. Este proceso se aprueba tras la decisión de la Autoridad Portuaria de València (APV) de revocar el proyecto anterior -en noviembre de 2025- tras la decisión de la naviera Baleària de solicitar una nueva concesión en julio de 2026 para construir una terminal de uso exclusivo para ferris de 80.704 metros cuadrados -en el muelle Sur del recinto del Grao- desvinculándola de los buques de cruceros, que pretende acometer MSC.

La concesión solicitada por Baleària cuenta con un total de 80.704 metros cuadrados, por un plazo de 35 años. La previsión de la compañía que preside el naviero Adolfo Utor es de invertir alrededor de 30 millones de euros en esta instalación. Tras la revocación el pasado año de la concesión que Valenciaport otorgó a la compañía valenciana en el año 2022, Baleària decidió mover ficha.

Mayor calado y longitud de muelles

La actuación aprobada este martes por el Gobierno tiene por objeto la adaptación de este espigón para atraque de barcos de pasajeros, mediante la habilitación de dos nuevos atraques con calado y longitud suficientes para este tipo de tráficos, la dotación del equipamiento portuario adecuado y el dragado de las dársenas que rodean el espigón. En particular, el proyecto autorizado permitirá reemplazar dos de los tres atraques que han quedado en desuso por las obras del muelle de contenedores en la terminal norte.

Una vez adecuado el muelle, se prevé la licitación de una nueva terminal para pasajeros que permitirá reforzar la capacidad y la calidad de las instalaciones para este tipo de tráfico. A efectos presupuestarios, las obras correspondientes al proyecto están incluidas en el plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de València bajo la línea de inversión denominada 'Adecuación atraques - Espigón Turia'. Las obras correspondientes al proyecto no cuentan con financiación externa.

Plan de inversiones

Ese plan de inversiones contempla actuaciones en el puerto de València por más de 900 millones de euros, de los que 628 millones de euros se destinarán a proyectos de infraestructuras para mejorar la capacidad y adecuarse a la demanda.

Proyecto de construcción de la terminal de TiL-MSC en la ampliación norte de Valenciaport. / Levante-EMV

Además, Valenciaport ya analiza el proyecto constructivo de TIL (Terminal Investment Limited, del grupo MSC) para la citada terminal norte. La naviera MSC había solicitado una prórroga de tres meses sobre el plazo que expiraba este julio. De hecho, Valenciaport ya analiza el proyecto constructivo de TiL para la citada terminal norte.

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El proyecto de TiL en el puerto de Valencia consiste en la construcción y explotación de la nueva cuarta terminal de contenedores en la ampliación norte. Es una gran inversión público-privada para el transporte marítimo. Esta multicional de gestión de terminales portuarias aporta cerca de 1.100 millones de euros para la parte privada (maquinaria, instalaciones y gestión).