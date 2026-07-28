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SP-Berner factura 150 millones y exporta ya a 55 países

Inicia las obras en su sede de Aldaia del nuevo complejo industria 4.0, cuya inversión asciende a 100 millones de euros en los próximos cuatro años

Fabrica de SP Berner, en una imagen de archivo.

Fabrica de SP Berner, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

Sp-Berner, compañía familiar valenciana del sector de la transformación de plástico y proveedora de Mercadona, cerró el pasado ejercicio con una facturación de más de 150 millones de euros -frente a los 146 millones del ejercicio anterior- "gracias a seguir mejorando la eficiencia en todos sus procesos, la optimización de su porfolio y el control de costes definidos en su plan estratégico", aseguran fuentes de la empresa.

La empresa es líder en España en el sector de los fabricantes de productos de limpieza (escobas, mangos y recogedores), menaje del hogar (recipientes herméticos), alcanzando el 20% de la cuota en valor en mueble exterior de plástico reciclado ('sets', tumbonas, sillas y mesas). En 2025, las ventas en el exterior acapararon el 21% sobre el global de las ventas, continuando con su plan de internacionalización. Ya llega a 55 países.

Línea de producción de SP-Berner.

Línea de producción de SP-Berner. / Levante-EMV

Nueva fábrica

La firma valenciana ha iniciado las obras en su sede de Aldaia del nuevo complejo industria 4.0, cuya inversión asciende a 100 millones de euros en los próximos cuatro años. Por otro lado, continuado con la implementación de actividades y proyectos a lo largo del año enmarcados dentro de la iniciativa #MOVIMIENTOSP y el programa #T-CUIDAMOS, además del aprendizaje continuo y el desarrollo del talento, en un ambiente de profesionalidad y cercanía.

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Sostenibilidad

Sp-Berner apuesta por un modelo de crecimiento sostenible, que genere valor medioambiental, social y económico, integrando la sostenibilidad de forma transversal en toda la cadena productiva del negocio y con una perspectiva de largo plazo. Mediante la integración de los sistemas de gestión de Calidad (ISO 9001) y Medio Ambiente (ISO 14001), ha sido capaz de optimizar el uso de recursos y asegurar el cumplimiento normativo, transformando la responsabilidad ambiental en una ventaja competitiva medible, generando 6.000 MW en su instalación fotovoltaica de más de 50.000 m2, siendo cerca del 60% de su energía eléctrica de origen renovable, mientras sigue invirtiendo en mejorar su planta de reciclaje de Torrente, de más de 72.000 m2 donde se transforman en torno a 20.000 toneladas al año de plástico post-consumo con la última tecnología.

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