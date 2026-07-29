Air Nostrum gana 10,5 millones, eleva sus ingresos un 11% y bate récord de ocupación

Air Nostrum regresó a beneficios en 2025 tras cerrar el ejercicio con 37,8 millones de ebidta, 25,9 millones de resultado de explotación y un beneficio neto antes de impuestos de 10,5 millones de euros, frente a las pérdidas de 3,3 millones registradas en 2024. La compañía asegura que estas cifras "confirman una evolución muy positiva en la actividad y acreditan el impacto de todos los planes implantados para reforzar la rentabilidad de las operaciones".

Los ingresos alcanzaron los 690,1 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 11 % respecto al año anterior. Este aumento de los ingresos ha sido impulsado por un crecimiento de la actividad con un 7,2 % más de vuelos operados hasta llegar a los 85.169, así como un incremento del factor de ocupación del 1,1 % respecto a 2024, lo que situó este índice en el 82,6 %.

Los efectos del crecimiento de la actividad y la mejora en el factor de ocupación de sus vuelos permitieron a la compañía tener una "muy buena evolución en el número de clientes y generar un alto impacto en la conectividad y movilidad regional de España", según subraya la empresa. Air Nostrum transportó 6.060.576 pasajeros durante 2025, lo que supuso un incremento del 9,4 % respecto a 2024.

La mejora también se ha reflejado en el resultado de explotación, que se situó en 25,9 millones de euros, más de tres veces por encima de los 8,3 millones obtenidos en 2024. Esta evolución evidencia una recuperación del margen operativo en un contexto todavía muy exigente para el sector aéreo.

Los resultados obtenidos en 2025 "son la base que debe permitir a Air Nostrum afrontar el futuro desde una posición reforzada, con un esquema de ingresos al alza y una estructura de costes competitiva y, todo ello, gracias a un gran equipo de 1.600 profesionales que, día tras día, atienden con máxima dedicación a los clientes de sus más de 230 vuelos diarios", asegura la empresa.

Si bien el primer semestre de 2026 ha estado marcado por la evolución del precio del combustible y su volatilidad, derivada del conflicto en Oriente Medio, la política de coberturas de Air Nostrum, así como otras iniciativas de mejora en ingresos y costes, están permitiendo que el impacto en los resultados en los seis primeros meses del año haya sido moderado.

Cumplimiento de los compromisos financieros

El resultado de explotación y la capacidad de generar caja han permitido a la aerolínea continuar cumpliendo con sus obligaciones de cara a la devolución de los préstamos contraídos durante la pandemia. Air Nostrum ha pagado en 2025 un total de 53,4 millones de euros, de los cuales 40,4 millones corresponden a la devolución del principal de los créditos concedidos por distintas entidades bancarias y avalados por el ICO (20,4 millones) y a la amortización anticipada de 20 millones de euros del préstamo gestionado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Los 13 millones restantes corresponden a intereses de estos préstamos.

Noticias relacionadas

Desde que se adquirió el compromiso de devolución de estos créditos hasta el 31 de diciembre de 2025, Air Nostrum ya ha devuelto 95,2 millones de euros en concepto de amortización y 45,7 millones como pago de los intereses, lo que hace una cifra total de 141 millones de euros de pagos relacionados con la deuda contraída a raíz de la pandemia.