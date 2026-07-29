Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóCarreteras cortadas CastellónAccidente A-23 CastellónPérez Llorca MundialOla de calorQuinto día incendio Vall d'UixóYonki del dinero
instagramlinkedin

Política monetaria

La Fed de Warsh congela los tipos en el 3,50-3,75% y mantiene en vilo al mercado ante la amenaza del petróleo

El banco central mantiene los tipos de interés intactos a pesar del repunte de las presiones inflacionistas y sorprende a un mercado dividido hasta el último minuto 

El presidente de la Junta de la Reserva Federal de EE.UU., Kevin Warsh, tras una rueda de prensa en la Reserva Federal en Washington, DC, EE.UU., el 17 de junio de 2026.

El presidente de la Junta de la Reserva Federal de EE.UU., Kevin Warsh, tras una rueda de prensa en la Reserva Federal en Washington, DC, EE.UU., el 17 de junio de 2026. / WILL OLIVER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Esta mañana, al llegar los operadores a sus puestos de trabajo en Wall Street, ocurrió algo inusual. Por primera vez en años, no tenían claro cuál sería el próximo paso de la Reserva Federal (Fed). El banco central ha optado por congelar los tipos de interés en el 3,50-3,75% este miércoles, una decisión que, en esta ocasión, no fue tan prevista.

En esta reunión hubo tres votos en contra. La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, fue una de las que votó en contra, junto con Beth Hammack, de Cleveland, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. Los tres votaron a favor de subir los tipos en un cuarto de punto porcentual.

El economista ha comenzado su segunda reunión reafirmándose en el nuevo enfoque de discreción de la Fed bajo su liderazgo. Y también en su mano dura. "Solo hay un objetivo, y es el 2%", ha afirmado rotundamente.

Los inversores se han acostumbrado, desde hace una década, a una postura de comunicación abierta por parte del banco central. Sin embargo, desde que Warsh tomó las riendas del banco central en mayo, el economista de 56 años ha señalado su deseo de terminar con esa estrategia impuesta por su antecesor Ben Bernanke en 2010. 

En su segunda reunión, Warsh ya ha comenzado a reducir las orientaciones prospectivas. "Al igual que antes, la declaración de política monetaria se limita a exponer los hechos, evitando hacer previsiones, una decisión que consideramos especialmente prudente en estos tiempos de incertidumbre", ha explicado. "El mercado está aprendiendo a jugar la pelota, no al árbitro", ha apostillado.

Una Fed menos transparente

Esto ha dejado a los inversores con una visión más difusa sobre los próximos movimientos de política monetaria, mientras se enfrentan a una economía estadounidense más vulnerable al aumento de los precios del petróleo provocado por la “Operación Furia Épica” en Irán y a las repercusiones económicas de los aranceles generalizados de Trump.

Aunque la mayoría del mercado creía que en julio procedía una pausa, alrededor del 30% de los inversores descontaban una subida de tipos hasta el rango del 3,75-4,00%.

¿Por qué generó tantas dudas esta decisión en los parqués? Aunque la inflación evolucionó con menor fuerza en junio, la gran incógnita para los bancos centrales es la senda alcista de los precios de la energía. El repunte del petróleo es uno de los factores más inflacionistas para la economía y aunque ahora oscilan sobre los 85 dólares por barril, los sobresaltos geopolíticos dejan un panorama incierto. Las fuertes subidas del petróleo contribuyen a alimentar la inflación subyacente, que en junio fue del 3,4%, muy por encima del objetivo del 2%. Además, a esto se suma la postura de silencio de su nuevo presidente, Kevin Warsh

Un banquero central de pocas palabras

Warsh ha manifestado desde el minuto uno de empezar su mandato al frente del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) que quiere ser un banquero central de pocas palabras. “El Comité debe demostrar, con hechos y no con palabras, su determinación de garantizar la estabilidad de los precios”, precisó Warsh en su primera rueda de prensa con los periodistas en Washington el mes pasado. “Las ruedas de prensa son útiles. Pero cuando se celebra una, hay que asegurarse de tener algo importante que decir”, recalcó. Esta comunicación, sea a través de ruedas de prensa, informes, gráficos o declaraciones de gobernadores a prensa, se llama la orientación prospectiva, y es lo que Warsh quiere eliminar. 

Noticias relacionadas y más

[Noticia de última hora, habrá actualización]

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su cuarto día tras calcinar 8.500 hectáreas mientras se levanta el confinamiento en la Vall
  2. Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
  3. La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa
  4. Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
  5. La Aemet lo confirma: la cuarta ola de calor amenaza con máximas de 40 grados durante seis días seguidos en la Comunitat Valenciana
  6. La Aemet pronostica un aumento térmico con hasta 40 grados desde el jueves y hasta el martes en la Comunitat Valenciana
  7. Las nuevas medidas de seguridad limitan los incidentes en las fiestas de Sagunt
  8. Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Tres rectores despiden en una ceremonia íntima a Lapiedra en Benicarló

Tres rectores despiden en una ceremonia íntima a Lapiedra en Benicarló

Burjassot reclama a la Generalitat marquesinas con sombrajes en las paradas de metro y autobús

Burjassot reclama a la Generalitat marquesinas con sombrajes en las paradas de metro y autobús

Las artes escénicas muestran su "indignación" ante la concurrencia de la directora del IVC a una plaza fija del órgano que dirige 132926732

Las artes escénicas muestran su "indignación" ante la concurrencia de la directora del IVC a una plaza fija del órgano que dirige 132926732

DIRECTO | Pedro Sánchez comparece tras su reunión con el rey Felipe VI

Quart de Poblet vuelve a pedir ser zona tensionada para contener el precio de la vivienda y los alquileres

Quart de Poblet vuelve a pedir ser zona tensionada para contener el precio de la vivienda y los alquileres

El eclipse solar consigue su primer llenazo en Sagunt

El eclipse solar consigue su primer llenazo en Sagunt

Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años

Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años

Super Running | El Gran Fondo de Siete Aguas y la Trufa Negra de Sarrión

Tracking Pixel Contents