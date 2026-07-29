TELECOMUNICACIONES
El Gobierno reordena las comunicaciones por radio en toda España para facilitar la lucha contra los grandes incendios
El Ejecutivo habilita frecuencias adicionales para que puedan usarlas en todo el país los servicios emergencias desplazados fuera de sus regiones en situaciones de excepción
El Gobierno se lanza a facilitar la labor de los servicios de emergencia en caso de grandes catástrofes. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública reordenará las frecuencias de radio para hacer más fáciles las comunicaciones por radio de los servicios de emergencias de todo el país cuando en situaciones excepcionales, como los grandes incendios de las últimas semanas, tengan que actuar fuera de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.
El departamento comandado por Óscar López pone a disposición de los cuerpos de emergencias una serie de frecuencias adicionales para ser utilizadas en las redes de Radio Móvil Privadas (PMR, similares a los tradicionales ‘walkie-talkie’) sin necesidad de solicitar autorización a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Hasta ahora los equipos de protección civil y emergencias autonómicos tenían que pedir permiso previo para usar frecuencias adicionales fuera de su ámbito geográfico.
“La emergencia climática nos obliga a estar cada vez mejor preparados ante unos incendios más virulentos, que exigen la colaboración de efectivos llegados de distintos lugares. Lo que antes ocurría de manera muy puntual puede ser cada vez más frecuente. Por eso vamos a anticiparnos para garantizar y agilizar las comunicaciones de los servicios de emergencias”, ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado de lucha contra los incendios situado en Navalcarnero.
En situaciones normales, los servicios de emergencia y de protección civil de cada comunidad autónoma actúan en su ámbito geográfico y disponen de un número suficiente de frecuencias previamente autorizadas para estas comunicaciones. Son frecuencias para redes de comunicación privadas de banda estrecha. Las que más se utilizan para estos fines son las de 146 a 174 MHz y de 380 a 425 MHz, con un ancho de banda cada canal de 12,5 kHz o de 25 kHz, que conforman una red privada de comunicación vía radio.
Pero en situaciones de emergencia, como las que se están produciendo en las últimas semanas debido a los graves incendios recientes que afectan a distintos puntos de la península, los servicios de emergencia y de protección civil de las distintas comunidades autónomas se desplazan fuera de su comunidad autónoma, y tienen que solicitar autorización para utilizar temporalmente frecuencias distintas a las ya autorizadas en su ámbito geográfico. Estas autorizaciones se solicitan a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Ahora, el Ministerio ha habilitado un conjunto de frecuencias disponibles en todo el territorio nacional (península, islas y ciudades autónomas) para facilitar que los servicios de emergencias puedan usarlas en cualquier lugar en el que se precise apoyo sin necesidad de solicitarlo expresamente: el uso de estas frecuencias queda así autorizado de oficio y se agiliza su uso para situaciones de excepción, bajo la coordinación, eso sí, del ente competente al mando de la emergencia.
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Fuente: El Periódico
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