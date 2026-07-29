El puerto de València invertirá 15,6 millones en una segunda subestación para electrificar sus muelles

El puerto de València avanza en su proceso de electrificación con la puesta en marcha de una segunda subestación, en la que invertirá 14,5 millones de euros, para llevar energía limpia hasta sus muelles. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha acordado la actualización de su política ambiental y energética para alinearla con su Plan Estratégico 2035 y el Plan Net Zero para el impulso de la descarbonización.

En esta línea de fomento de la descarbonización, el máximo órgano de gobierno de la APV, presidido por Mar Chao y en presencia de la alcaldesa María José Catalá, ha acordado la delegación en la presidenta de los trámites necesarios para tramitar el procedimiento de licitación para la ejecución de las obras de construcción de una nueva subestación, cuya inversión será financiada con el apoyo de la Comisión Europea a través del Mecanismo CEF (Connecting Europe Facility).

Esta nueva infraestructura permitirá "duplicar la capacidad energética del recinto portuario y supone un paso decisivo hacia la máxima fiabilidad operativa y la sostenibilidad medioambiental.

Escuela de Vela

El consejo de administración ha aprobado también un convenio con el Ayuntamiento de València para la implantación de un centro de desarrollo y formación de actividades náutico-deportivas en La Marina en el actual espacio de la Escuela de Vela. El objetivo del convenio es regular el uso público, deportivo, educativo y social de un centro de referencia en el Puerto para la formación y tecnificación en deportes náuticos, el desarrollo de deporte adaptado a personas con diversidad funcional y de programas de inclusión y sostenibilidad.

Un momento de la reunión del consejo de Valenciaport. / Levante-EMV

Valencia Innovation District

Por otra parte, ha seleccionado, a la vista de la propuesta efectuada por la mesa de calificación del 'Concurso público para el otorgamiento de concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario para la implantación de un centro empresarial de tecnología e innovación destinado a emprendimiento, oficinas, formaciones y eventos en la nave EFO 16 (es decir, la antigua base del equipo Victory Challenge de la Copa América 2007 en la Marina de València'", la oferta presentada por la mercantil Valencia Innovation District.

Además, el consejo de la APV también ha autorizado la modificación no sustancial de la concesión administrativa titularidad de Marina Port Valencia, consistente en la ampliación de superficie en 6.200 metros cuadrados de tierra en el área del vial de la Marina Sur adyacente al puerto comercial.

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Piscifactoría de Sagunt

También ha autorizado la modificación sustancial de la concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario de la que es titular Bersolaz Spain , en el puerto de Sagunt. Se permite ampliar en 39.785,00 metros cuadrados la lámina de agua, para ejecutar la segunda fase del proyecto de modernización, desplazamiento y ampliación de las instalaciones acuícolas destinadas al cultivo de dorada, lubina y corvina.