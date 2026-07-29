Volkswagen espera retomar las contrataciones en octubre ante el retraso de las obras

Volkswagen espera retomar las contrataciones de los operarios para el arranque de la fabricación en octubre, aunque todo depende del avance del área de producción. La compañía anunció a principios de año que en diciembre contaría con 500 operarios, pero en primavera frenó en seco la selección. El parón se ha producido en medio del retraso del proyecto y de la espera del desembarco de la empresa china de baterías Gotion.

La multinacional alemana ya ha invertido más de 2.200 millones de euros en la primera fase de la gigafactoría de Sagunt, según fuentes cercanas al proyecto. El proyecto se ha ralentizado en las últimas semanas por las crisis abiertas con los contratistas valencianos Pavasal, Becsa y Bertolín, que acometían la urbanización interior, y con la empresa surcoreana K-Ensol, que desde noviembre se encargaba del montaje de las salas blancas y secas (que son el corazón tecnológico de la planta).

Fuentes cercanas al proyecto explicaron que de momento han sido contratados menos de cincuenta operarios. Tampoco está claro qué van a hacer esos trabajadores hasta el arranque de la producción, que debía comenzar el 26 de septiembre y cuyo inicio se ha aplazado de momento hasta finales de diciembre.

Proveedor de las salas blancas

Varias fuentes ajenas al grupo alemán de automoción han coincidido en que la relación entre la empresa que se dedica al montaje de las salas blancas (donde se acomete casi todo el proceso productivo de las celdas para el coche eléctrico) y PowerCo (filial de baterías de VW) está en revisión.

Hace cuatro semanas, K-Ensol envió a su casa a un grupo importante de trabajadores. La salida súbita de los operarios coreanos llamó la atención de los vecinos, que compartían con ellos urbanización. Otras fuentes vinculadas al proyecto explicaron que desde hace semanas "se ha ralentizado" el montaje de las salas blancas y que en las casetas de obra de K-Ensol no hay gran movimiento.

El problema es que sin las salas blancas no puede arrancar la producción. El contrato a K-Ensol se adjudicó desde la central de PowerCo en Alemania. Volkswagen también barajó como alternativa que la ejecución de las salas blancas y secas (denominadas técnicamente 'clean and dry rooms') la acometiera una empresa china, pero finalmente se decantó por la opción coreana. En la planta gemela de la de Sagunt en la ciudad alemana de Salzgitter, las salas blancas las ha montado una empresa china.

Más de 2.200 millones de inversión

Esta situación se produce en un momento en el que la multinacional alemana ya ha invertido 2.200 millones de euros en la gigafactoría. Las dos primeras fases conllevan una inversión conjunta de 3.000 millones de euros.

En paralelo, el fabricante chino de baterías Gotion está negociando entrar en la gigafactoría de Sagunt. La empresa asiática lleva meses visitando la gigafactoría y fuentes vinculadas al proyecto apuntaban que venía a comprarla, según adelantó La Tribuna de la Automoción y contrastó con varias fuentes Levante-EMV. Las conversaciones están centradas en la posibilidad de formar una 'joint venture'. Volkswagen aseguró a este periódico que no tiene intención de "ceder el control" de la planta de Sagunt.

La firma Gotion, que ya tiene despacho propio en Sagunt, es el colaborador estratégico chino de referencia de Volkswagen. Parte de los valencianos contratados para trabajar en la gigafactoría de Sagunt se están formando en un laboratorio conjunto de celdas de baterías que tienen Volkswagen y Gotion en la ciudad china de Dalian.

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Orígenes de Gotion

La empresa asiática fue fundada en 2006 y cuenta con una veintena de centros productivos fuera de China. La compañía la impulsó el empresario Li Zhen y tiene su sede en Hefei (uno de los mayores centros de producción de vehículos eléctricos y tecnología de la automoción con presencia de marcos como NIO, Volkswagen y BYD). Gotion es el quinto mayor fabricante de baterías del mundo por detrás de las chinas CATL, BYD y CALB, y la surcoreana LG Energy Solution (que ocupa el tercer lugar). La compañía tiene una cuota de mercado del 4,5 % tras aumentar su producción un 82,5 % el año pasado.