Resultados empresariales
BBVA supera los 6.051 millones de beneficio, un 11,1% más, gracias al tirón de México
La entidad financiera atribuye el buen resultado a la expansión de su negocio y a la solidez de su filial en México y lanza una recompra de 2.000 millones de euros
BBVA logró un beneficio atribuido récord de 6.051 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 11% más que en el año anterior, según ha comunicado este jueves el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco ganó 3.062 millones entre abril y junio, un 11,4% más que en el mismo periodo de 2026 y muy por encima de los 2.960 millones previstos por el consenso de analistas recopilados por Reuters. Los buenos resultados han llevado el banco a elevar sus previsiones de cierre de año.
Además, el banco que preside Carlos Torres ha comunicado este jueves que ha aprobado el lanzamiento de un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por 2.000 millones de euros. Esto se enmarca dentro de un plan estratégico que promete distribuir 36.000 millones de euros entre sus inversores a través de dividendos y recompras.
Por mercados, México volvió a destacar como el principal motor del grupo. La evolución de este mercado sostuvo las ganancias del segundo trimestre y compensó el efecto divisa sobre las cuentas con una elevada exposición internacional.
"En el primer semestre de 2026 hemos alcanzado unos resultados sobresalientes: el beneficio atribuido superó los 6.000 millones de euros, por primera vez, con un gran dinamismo de la actividad", ha manifestado el consejero delegado del grupo, Onur Genç, en un comunicado este jueves.
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Fuente: El Periódico
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