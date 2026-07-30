Ford rechaza el aumento salarial que exige UGT y pide trabajar los sábados

La plantilla de Ford Almussafes se va de vacaciones con la negociación del convenio coletivo bloqueada. La dirección de la multinacionl automovilística ha comunicado a los sindicatos del comité de empresa que el próximo pacto laboral debe permitir afrontar incrementos de producción "más allá de la jornada habitual de lunes a viernes": es decir, trabajar en jornadas de sábado. Además, rechaza la propuesta de incremento salarial que reclama el sindicato mayoritario, UGT.

La propuesta de este sindicato de cara a aprobar un acuerdo hasta el año 2030 pretende "vincular los salarios al coste real de la vida, con un objetivo claro: IPC más un 1% o un 1,5% anual, y una garantía global que proteja hasta una posible subida de un 20% en estos cuatro años." Por su parte, la compañía asegura que la necesidad de incrementar la producción "se debe a las perspectivas industriales de la planta, que a partir de 2028 fabricará cinco vehículos tras el acuerdo entre Ford y la empresa china Geely para formar una joint venture", asegura un comunicado de la sección sindical ugetista.

"Propuesta sobredimensionada"

Tal como constata UGT, este jueves se ha celebrado una reunión de la comisión negociadora en la que la empresa ha insistido en calificar como "sobredimensionada la propuesta de Acuerdo 2030 presentada por el sindicato mayoritario en Ford España, que emplea aproximadamente a 4.200 trabajadores. El sindicato ha explicado que la empresa "considera prácticamente una quimera" la petición de UGT de incorporar una cláusula de revisión, conforme al IPC, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada uno de los años de vigencia del futuro acuerdo.

Sin propuesta de la empresa

La empresa también ha avanzado que, cuando se retomen las negociaciones después de las vacaciones y se avance en las diferentes materias, presentará una propuesta definitiva con el objetivo de alcanzar el Acuerdo 2030. En opinión de UGT, la fábrica de Almussafes se encuentra "en un momento crucial". "Tras la apuesta industrial de Ford y su alianza con Geely, se abre una oportunidad para avanzar hacia la recuperación de los niveles de producción y empleo que la factoría ha tenido en otras etapas", ha destacado.

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Los dirigentes de UGT-Ford se han mostrado "dispuestos a analizar las diferentes alternativas necesarias para garantizar esa producción, como hemos hecho responsablemente en otras ocasiones". Sea como fuere, el sindicado ha defendido que "ese compromiso y esa disponibilidad de la plantilla deben ir acompañados de la respuesta que esperamos por parte de la empresa". En su opinión, "si la dirección escucha nuestros argumentos con la misma receptividad que nosotros hemos demostrado en multitud de ocasiones, el Acuerdo 2030 puede estar próximo. Por eso, desde UGT, hemos manifestado con claridad que ni nuestra propuesta en materia salarial está sobredimensionada, ni nuestro objetivo con respecto a la cláusula de revisión conforme al IPC es una quimera".