Stadler Valencia logra un contrato histórico en Canadá para suministrará 45 locomotoras híbridas

Stadler ha firmado un contrato con VIA Rail Canada para el suministro de 45 locomotoras híbridas, lo que supone el primer pedido de locomotoras de la compañía en Canadá. El contrato, que se fabricará en la factoría valenciana de Albuixech, incluye además un acuerdo de soporte técnico y suministro de repuestos (Technical Support and Spare Supply Agreement – TSSSA) con una duración de 20 años. La nueva flota respaldará el programa 'Long-Distance, Regional and Remote Rail (LDRR') de VIA Rail y contribuirá a la modernización y descarbonización de los servicios ferroviarios de pasajeros en todo el país.

Según un comunicado del Gobierno de Canadá, el contrato global está valorado en 1.600 millones de dólares (unos 1.400 millones de euros) para la producción de las citadas nuevas locomotoras por parte de Stadler. Stadler completará el ensamblaje final de hasta 36 locomotoras en Canadá, lo que marca la primera vez en décadas que las locomotoras de pasajeros para VIA Rail se ensamblarán en el país. Así las cosas, 357 millones de dólares (unos 311 millones de euros) para que VIA Rail construya una nueva instalación de ensamblaje y mantenimiento en Montreal, Quebec.

Diésel-eléctricas

Diseñadas para operar de forma fiable en las exigentes condiciones climáticas de Canadá, incluidas temperaturas de hasta -50 °C, las nuevas locomotoras combinan una tecnología diésel-eléctrica probada con un innovador sistema de tracción asistida por baterías. Este concepto híbrido mejorará el rendimiento operativo, reducirá el consumo de combustible y las emisiones, y ofrecerá una experiencia de viaje más sostenible para los pasajeros y las comunidades a lo largo de la red de VIA Rail.

Íñigo Parra, presidente de Stadler Valencia / D. Tortajada

Las locomotoras estarán equipadas con módulos de baterías que proporcionarán energía tanto para la tracción como para los sistemas auxiliares embarcados y el suministro eléctrico de los coches de pasajeros. La arquitectura híbrida permite recuperar y almacenar en las baterías la energía generada durante el frenado, lo que mejora la eficiencia energética y reduce tanto el consumo de combustible como las necesidades de mantenimiento. La combinación de la tracción asistida por baterías y la gestión optimizada del motor diésel permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyar los objetivos de descarbonización de VIA Rail y ofrecer un mejor rendimiento operativo durante toda la vida útil de los vehículos.

Sostenibles

La nueva flota ha sido diseñada teniendo en cuenta la sostenibilidad, con tasas de reciclabilidad superiores al 92 % y de recuperabilidad superiores al 95 %. El sistema de baterías también está diseñado para una larga vida útil y aplicaciones de segunda vida, reforzando así las ambiciones de descarbonización de VIA Rail. Las nuevas locomotoras están diseñadas para operar de forma fiable en todo el territorio canadiense y responder a las exigencias de uno de los climas más extremos del mundo. Su desarrollo se basa en tecnologías probadas por Stadler en países como Suecia y Noruega, donde llevan más de una década prestando servicio con éxito demostrando su fiabilidad y robustez en condiciones invernales especialmente severas.

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Según Iñigo Parra, presidente de Stadler Valencia, "la plataforma de locomotoras híbridas combina rendimiento, fiabilidad y sostenibilidad. Al integrar la operación asistida por baterías en una potente locomotora de larga distancia, proporcionamos a VIA Rail una solución orientada al futuro que respalda sus objetivos medioambientales, al tiempo que mejora la flexibilidad operativa y el servicio al pasajero".