¿Cuánto vale realmente un neumático? Más allá del precio, la seguridad y la duración marcan la diferencia

Cuando llega el momento de cambiar los neumáticos, muchos conductores se centran en una pregunta inmediata: cuánto cuestan. Sin embargo, existe otra cuestión mucho más relevante y que cada vez gana más peso entre expertos y fabricantes: cuánto valor aportan durante toda su vida útil, y cómo se mide el valor de llevar el neumático más seguro durante toda su vida útil.

La diferencia entre estas preguntas cambia por completo la forma de entender este componente fundamental del vehículo.

Michelin lleva años defendiendo una visión basada en tres pilares fundamentales: seguridad como prioridad absoluta, creación de valor por encima del precio de compra, mantenimiento del rendimiento a lo largo del tiempo y, como consecuencia de estos tres atributos, la idoneidad de toda su gama para ser los neumáticos de tu vehículo eléctrico.

La seguridad no admite concesiones

El neumático es el único elemento del vehículo que está permanentemente en contacto con la carretera. De él dependen factores tan importantes como la distancia de frenado, la estabilidad en curva o la capacidad de respuesta ante una maniobra de emergencia. Por esta razón, Michelin sitúa la seguridad por delante de cualquier otro criterio.

No se trata únicamente de cumplir estándares o superar pruebas de laboratorio. Se trata de ofrecer al conductor una respuesta fiable en situaciones reales, tanto en viajes vacacionales como en desplazamientos cotidianos. Porque no hay nada más importante a la hora de un viaje que llegar al destino, con el menor número posible de incidencias.

Una mayor capacidad de control puede marcar la diferencia en momentos que apenas duran unas décimas de segundo pero que resultan decisivos para evitar un accidente.

Un vehículo equipado con neumáticos MICHELIN Primacy 5 Energy. / Michelin

El rendimiento no debería desgastarse con la confianza

Uno de los aspectos más interesantes del desarrollo de neumáticos es la necesidad de mantener prestaciones elevadas durante toda su vida útil.

Los conductores no sustituyen un neumático después de unos pocos miles de kilómetros. Lo utilizan durante años. Por ello, la experiencia de conducción debe seguir siendo fiable mucho más allá de los primeros meses. Michelin trabaja precisamente sobre esta idea. La meta no es solo ofrecer grandes prestaciones cuando el neumático es nuevo, sino conservar durante toda la vida del neumático el mismo nivel en características como el agarre, la estabilidad o la eficiencia.

Ese enfoque permite construir una relación de confianza más sólida entre producto y usuario.

Valor para el conductor y para el entorno

La eficiencia energética es otro de los factores que más ha evolucionado en los últimos años.

La resistencia a la rodadura influye directamente en el consumo de combustible y en la autonomía de los vehículos eléctricos. Un neumático más eficiente ayuda a optimizar recursos y reducir costes operativos.

Desde esta perspectiva, el valor de un neumático no se limita a los kilómetros que puede recorrer, sino también al ahorro energético y a la reducción del impacto ambiental que genera durante su utilización.

Preparados para una nueva generación de vehículos

La electrificación del parque automovilístico ha elevado el nivel de exigencia para toda la industria. Los neumáticos tienen que soportar vehículos más pesados, gestionar mayores niveles de par y contribuir a maximizar la autonomía disponible. A la vez, deben mantener los mismos niveles de seguridad y duración que esperan los conductores.

Los altos requerimientos de este tipo de vehículos coinciden con los puntos fuertes del desarrollo de los neumáticos Michelin, y por ese motivo toda su gama está preparada para responder tanto a las necesidades actuales como a las futuras, integrando las exigencias específicas de los vehículos eléctricos dentro de una estrategia basada en la seguridad y el valor a largo plazo.