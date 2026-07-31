FINANCIACIÓN
CaixaBank destina una línea de 1.500 millones en créditos a particulares en la C. Valenciana
El volumen de financiación de la entidad crece un 6,4% respecto a 2025
Levante-EMV
CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de la Comunitat Valenciana por valor de 1.536,93 millones de euros durante el primer semestre de 2026. Esta cantidad, que supone un crecimiento del 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior, se puede dividir principalmente en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo, ha explicado la entidad en un comunicado.
CaixaBank ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 1.059 millones, cifra que representa un incremento del 12,1% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al crédito al consumo, durante estos primeros meses del año se han concedido nuevas operaciones por valor de 443,59 millones de euros en la Comunidad Valenciana, y hay 33,59 millones de euros de financiación que corresponden a otro tipo de préstamos.
La directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, ha destacado que "estos datos confirman que el consumo continúa a buen ritmo, y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor, sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años".
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