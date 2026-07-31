Casa 47 abre una convocatoria de 401 viviendas de alquiler asequible en la Comunitat Valenciana

La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo de España, Casa 47, ha abierto una convocatoria para acceder a 401 viviendas en régimen de alquiler asequible en más de una veintena de municipios de la Comunitat Valenciana, según ha informado el Gobierno en un comunicado. Las viviendas disponibles cuentan con una superficie que oscila entre los 30 m2 a los 160 m2 y un precio mensual entre los 350 euros y los 1.066 euros dependiendo del municipio. En Castellón y Alicante la renta media por metro cuadrado es de 6,43 euros y en Valencia, es de 7,07 euros.

En concreto, en la provincia de Alicante hay 153: en Dénia, 46; en Elche, 5; en Monóvar, 18; en Novelda, 5; en Orihuela, 13; y en Pedreguer, 66: Por su parte la provincia de Castellón cuenta con 157: en Benicarló, 24; en Burriana, 12; en Castelló de la Plana, 18; en Chilches, 40; en Moncofa, 7; en Peñíscola, 18; en San Jorge, 5; en Sant Joan de Moró, 10; en Vila-real, 23.

Por último en la provincia de Valencia se incluyen 91. En concreto, en Albuixech, 6; en Benaguasil, 9; en Carlet, 37; en Manises, 4; en Oliva, 2; en la Pobla de Farnals, 7; en San Antonio de Benagéber, 7; y en Turís.

Las inscripciones se podrán formalizar hasta el 15 septiembre y la información sobre las viviendas y la forma de inscripción están disponibles en la web de casa47. Las personas interesadas tendrán a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de siete años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la Generalitat y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

Proceso por sorteo

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves.

Estas 401 viviendas en la Comunitat Valenciana forman parte de una convocatoria más amplia que suma un total de 645 viviendas, recuperadas de Sareb, que se ponen a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible en cinco Comunidades Autónomas: Galicia, Catalunya, Navarra y Asturias además de la Comunitat Valenciana.

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Esta convocatoria se une a las 171 que ya se pusieron a disposición de la ciudadanía en la anterior convocatoria y, por lo tanto, suman 816 viviendas en alquiler asequible que la Entidad Estatal de Vivienda ha impulsado entre ambas convocatorias.