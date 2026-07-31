Qué hacer si el fuego destruye escrituras y documentos de viviendas

Los notarios avisan tras los incendios: "Si has perdido la escritura de la vivienda por el fuego no significa que has perdido la propiedad, se puede obtener un duplicado". Si un incendio destruye casas y documentos, se debe denunciar la pérdida, acudir a los planes de emergencia oficiales de los Consejo General del Notariado y solicitar ayuda en el Colegio de Registradores para obtener copias gratuitas y acreditar propiedades. Esta segunda institución ha acordado la "gratuidad" de las notas simples de dominio, el documento oficial de identificación y descripción de una finca o casa, para los damnificados por los incendios que están afectando a distintos puntos del país.

El Colegio de Registradores explica que los afectados la pueden solicitar a través del Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency), un instrumento que, según han subrayado, están «ofreciendo una visión global del impacto de los incendios» y facilita «a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales», algo «clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones».

Incendio forestal en la Vall D´Uixó, hasta las puertas de las viviendas. / Fernando Bustamante / LEV

Mientras tanto, el consejo general del Notariado ha activado medidas de urgencia para atender las necesidades de las personas afectadas por los graves incendios que azotan el territorio español. Estas medidas contemplan la prestación de asesoramiento notarial gratuito y la puesta en marcha de servicios notariales de apoyo con el fin de auxiliar a los damnificados en la localización y recuperación de la documentación destruida, facilitar la prueba documental de sus derechos existentes y dar solución a otras dificultades.

Vía 'online'

Los damnificados podrán solicitar actas notariales de notoriedad, acreditativas de la titularidad de sus bienes y derechos afectados, y actas telemáticas urgentes de protocolización de fotografías de los daños sufridos, que podrán remitir vía 'online' a través del procedimiento habilitado en la sede electrónica notarial (www.portalnotarial.es).

Los colegios notariales afectados habilitarán a los notarios que sean necesarios a fin de prestar servicio y dar cumplimiento de estas actuaciones en todo el ámbito territorial de su comunidad autónoma. Asimismo, el consejo general del Notariado colaborará con estos Colegios Notariales y con los notarios habilitados, para facilitarles, en su caso, los medios tecnológicos y recursos necesarios. Toda la información sobre las direcciones de contacto de los distintos Colegios Notariales de España se puede consultar en www.notariado.org.

Colaboración

Estas acciones están coordinadas por la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado, que colabora con otras entidades como Cruz Roja Española, Fundación Foro Agrario o el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, entre otras entidades, con el objetivo de reforzar la coordinación en situaciones de crisis.

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Según un comunicado remitido por el consejo general del Notariado, este colectivo reitera su "apoyo y solidaridad a los damnificados por estos devastadores incendios, y transmitr su reconocimiento a los servicios de emergencia y a todos los efectivos que participan de manera incansable en los trabajos de extinción, por su labor esencial para proteger a la población y salvar vidas".