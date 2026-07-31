Las olas de calor disparan los animales muertos en granjas valencianas

Las olas de calor también afectan de lleno a las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana. La Unió Llauradora i Ramadera ha trasladado a la Conselleria de Agricultura la grave situación que están sufriendo cientos de ganaderos de la Comunitat Valenciana debido a los continuos retrasos en la retirada de animales muertos de las explotaciones. La organización que lidera Carles Peris alerta de que durante las últimas semanas se han multiplicado las incidencias y las quejas de los asegurados, con numerosos casos en los que la recogida de los cadáveres supera ampliamente las 72 e incluso las 96 horas desde la comunicación del siniestro.

Esta situación provoca importantes perjuicios para las explotaciones ganaderas, ya que dificulta el cumplimiento de las estrictas medidas de bioseguridad exigidas por la normativa, incrementa el riesgo sanitario, favorece la proliferación de insectos y otros vectores de enfermedades, genera malos olores y complica la gestión diaria de las granjas. "El problema se agrava exponencialmente durante el verano. Las altas temperaturas y los episodios de alerta meteorológica aceleran la descomposición de los animales muertos y multiplican los riesgos sanitarios, precisamente en el momento en que el servicio debería estar más reforzado", aseguran fuentes de la Unió.

Medidas urgentes

Para la Unió, esta situación no puede atribuirse únicamente a la empresa encargada de prestar el servicio. Recuerda que es la conselleria quien establece las condiciones de la prestación, autoriza a la empresa gestora y tiene la obligación de supervisar su correcto funcionamiento. La organización considera que estos retrasos se han convertido en un problema estructural que se repite campaña tras campaña, especialmente durante los periodos de mayor calor, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas eficaces para corregirlo.

Por ello, esta organización agraria ha solicitado formalmente a la Conselleria la adopción de "medidas urgentes" para garantizar un servicio adecuado. Entre las principales propuestas destacan la de asumir una supervisión real y efectiva del servicio, evaluar con carácter urgente los incumplimientos que se están produciendo, facilitar mensualmente los datos de los siniestros comunicados y de los tiempos efectivos de retirada para verificar objetivamente el cumplimiento de los plazos, reforzar los medios disponibles durante las olas de calor, fines de semana y festivos; establecer tiempos máximos de retirada, indicadores públicos de calidad del servicio, mecanismos de control, penalizaciones por incumplimiento y publicar periódicamente los resultados.

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"Servicio insuficiente

Por otro lado, la Unió recuerda que los ganaderos de la Comunitat Valenciana cumplen rigurosamente todas las obligaciones en materia de sanidad y bioseguridad, mientras soportan un coste cada vez mayor por el servicio de retirada de animales muertos. Sin embargo, las ayudas públicas continúan congeladas y no reflejan el incremento de los costes reales. Y considera inaceptable que, pese al esfuerzo económico que realizan las explotaciones, sigan produciéndose retrasos que ponen en riesgo la sanidad animal y dificultan el trabajo diario de los profesionales. Por ello reclama una actuación inmediata de la Conselleria para que ejerza de forma efectiva sus funciones de supervisión y garantice un servicio eficaz, transparente y acorde con las necesidades del sector ganadero.