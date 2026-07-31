Venden en València viviendas en bajos con precios de hasta 410.000 euros

Dos empresas promueven pisos en bajos del barrio del Cabanyal de València con precios de hasta 410.000 euros. El proyecto más caro son nueve viviendas en el taller que ocupaba una cristalería frente a las Atarazanas con un coste de entre 249.000 y 410.000 euros. Las viviendas de 33 metros cuadrados valen cerca de 300.000 euros. La segunda promoción se encuentra a menos de cinco minutos andando y también está formada por nueve inmuebles en los bajos de un edificio con un precio que arranca en 185.000 euros.

El metro cuadrado de estas promociones tiene un coste de entre 5.000 y 8.393 euros. Para ponerlo en contexto, la promoción más exclusiva que había hasta ahora a la venta en València es un edificio en construcción en la calle Russafa número 11 (entre Colón y la Gran Vía) del barrio de l'Eixample (el más caro del Cap i Casal) que ha salido a la venta con un precio de medio de 7.500 euros el metro cuadrado. Las empresas que aspiran a construir los pisos en el solar de Mestalla calculan que saldrán a la venta por 7.000 euros el metro cuadrado.

Los bajos de más precio van a ser habilitados como vivienda en una antigua cristalería situada entre las calles José Aguirre y Salvador Gasull. El proyecto está compuesto por nueve viviendas de un solo dormitorio. Las obras, según pudo comprobar ayer este periódico, todavía no han comenzado. La entrega de llaves está prevista para el segundo trimestre de 2027 y el comercializador es aProperties.

Entre 33 y 58 metros

Son viviendas de entre 33 y 58 metros cuadrados. Las más pequeñas han salido a la venta por un precio medio por encima de los 8.000 euros el metro cuadrado. El inmueble más grande mide 58 metros cuadrados y está en venta por 410.000 euros. Los vecinos del edificio se opusieron expresamente a la posibilidad de que en el bajo se instalaran pisos turísticos.

El segundo proyecto se está terminando en la calle Mariano Cuber número 36. También son nueve viviendas ubicadas en una finca. Los precios de los pisos disponibles parten de 185.000 euros (por un inmueble de 37 metros cuadrados) y ya se han vendido cinco. Los promueve la empresa Arquiproy Obras y el anuncio aclara que "se trata de viviendas con su correspondiente documentación como inmuebles de uso residencial, no turístico, y contarán con su respectiva cédula de habitabilidad".

Las viviendas que siguen a la venta disponen de salón-comedor con cocina integrada, un dormitorio doble independiente con ventana al exterior y un baño completo. La entrega está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Los dos proyectos han salido a precio de pisos turísticos (que son un negocio y se venden más caros). Sin embargo, ahora se ha restringido la posibilidad de seguir llenando los bajos del barrio con pisos turísticos y los proyectos se están orientando a vivienda habitual. Los vecinos de la zona explican que hay más proyectos de este tipo en marcha.

Bajos reconvertidos en la calle Mariano Cuber. / Germán Caballero

Precio medio de la vivienda en edificios

El coste de estas viviendas es mucho más alto que el precio medio de la obra nueva en el Cap i Casal, que está disparado. El mercado de la vivienda en la ciudad de València ha entrado en una nueva aceleración: el precio medio de la obra nueva plurifamiliar supera ya los 4.500 euros el metro cuadrado (€/m²), tras una subida cercana al 10 % en apenas un trimestre. Así lo refleja el último informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), que constata un nuevo salto en los precio.

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“El dato es muy contundente”, señala Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra. “No estamos ante una oscilación coyuntural del mercado, sino ante la consolidación de una emergencia habitacional de fondo. València se está quedando sin vivienda asequible”, advierte.