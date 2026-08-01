La mitad de los valencianos se pasan a las gasolineras low cost mientras los precios subenun 15 % por la operación salida

La operación salida de vacaciones de agosto dispara los precios de los carburantes, como todos los años, pera esta vez se sitúan en niveles de 2023. Además, se producen cambios en los hábitos de compra de los consumidores, pues la mitad de los conductores de la Comunitat Valenciana ya eligen estaciones de servicio como primera opción. Y es que, el precio de los carburantes ha encadenado esta semana su cuarta subida consecutiva y acumula ya un encarecimiento de más del 15%, tras decaer la rebaja del IVA al 10% a principios de este mes, lo que ha llevado a la gasolina y el diésel a registrar sus precios más caros para una operación salida de vacaciones de agosto desde 2023.

Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, consultados por Europa Press, el precio medio del litro de gasolina, se ha incrementado esta semana casi un 4% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,644 euros, consolidándose así en máximos desde la semana del 23 de marzo. Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,722 euros, tras encarecerse un 6,16% con respecto a la semana pasada, y se sitúa en niveles de principios de mayo, según los datos d

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolida así después de que el pasado 29 de junio, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

Llenar el depósito

Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel alcanza ya un coste de 94,71 euros, 15,73 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 78,98 euros. Y el de los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 90,42 euros, unos 8,53 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,89 euros. A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

Estación de servicio en València, en una imagen de este viernes, con los precios por las nubes. / Germán Caballero

Expansión de las 'low cost'

Mientras tanto, las gasolineras 'low cost' continúan su expansión. Las gasolineras de bajo precio consolidan su creciente impacto en la Comunitat Valenciana. En la actualidad, el 90% de los conductores valencianos admite haber probado este tipo de estaciones y para el 50% ya constituye su primera opción de repostaje, dos puntos más que en 2024. Además, ocho de cada diez conductores declaran que les gusta o les gustaría disponer de una gasolinera de bajo precio cerca de su casa o de su trabajo, lo que evidencia el respaldo social que este modelo ha alcanzado en la comunidad.

Estos datos se desprenden de la tercera entrega del estudio 'Hábitos de consumo de combustible en España', que elabora IO Investigación cada dos años desde 2022. El informe encargado por Plenergy analiza los hábitos de movilidad de los conductores en España y su evolución durante los últimos cuatro años.

Los resultados muestran que el factor económico determina las decisiones de repostaje en la gran mayoría de los casos. En 2026 el precio del combustible se consolida como el principal motivo para elegir gasolinera en la Comunitat Valenciana, para el 70% de los usuarios. Este motivo se mantiene en los niveles de 2024 y es muy superior frente al resto de factores, como la cercanía al domicilio o la atención a pie de pista. Prueba de ello es que el 94% de los encuestados antepone un bajo precio de combustible a que la estación de servicio disponga de tienda o cafetería. El informe señala que cerca de ocho de cada diez conductores valencianos cambiarían de gasolinera por un ahorro de hasta 10 céntimos por litro. En concreto, el 41% tomaría la decisión con una diferencia de tan solo cinco céntimos, mientras que un 36% lo haría por diez céntimos.