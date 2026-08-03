La Comunitat Valenciana recibe 6,08 millones de turistas internacionales hasta junio, un 8,7% más

El gasto de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana ha alcanzado los 7.394 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento interanual del 8,7 %, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).

Asimismo, la Comunitat Valenciana recibió entre enero y junio 6.083.684 turistas internacionales, un 8,7 % más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). Estos crecimientos sitúan al destino por encima de la media nacional, que registra un avance del 4,6 % en llegadas internacionales acumuladas, y del 6,9 % en el gasto turístico en el primer semestre del año.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que “la Comunitat Valenciana ha consolidado en este primer semestre del año la buena evolución del turismo internacional, y registra en junio el mejor dato de llegadas de turistas internacionales y de gasto turístico de toda la serie histórica para este mes, previo a la temporada alta estival”.

Cano ha destacado que “en el conjunto del primer semestre, la Comunitat supera los 6 millones de turistas internacionales y alcanza los 7.394 millones de euros de gasto, con incrementos por encima de la media nacional”.

Asimismo, ha subrayado que “estos datos confirman la fortaleza del destino y el atractivo de una oferta capaz de generar estancias más largas, como refleja la duración media de cerca de 9 días que ha registrado la Comunitat durante este primer semestre del año”. Se trata de la estancia media más larga de todas las comunidades autónomas, donde la media se sitúa en los 6,9 días.

Resultados del mes de junio

En el mes de junio, la Comunitat Valenciana recibió 1.228.277 turistas internacionales, un 6,3 % más que en el mismo mes de 2025, por encima del crecimiento registrado por el conjunto de España, que fue del 2,9 %. Por su parte, el gasto turístico internacional alcanzó en junio los 1.506 millones de euros, un 6 % más interanual. Se trata de los mejores datos de llegadas de turistas internacionales y de gasto turístico en un mes de junio de toda la serie histórica de la Comunitat Valenciana.

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El gasto medio por turista se situó en 1.226 euros y la estancia media fue de 9,3 días, la más alta entre las comunidades autónomas y que supone un incremento del 8,9 % interanual.