Europa pierde la batalla por lograr la independencia de la producción de baterías

Europa ha fracasado en el plan que trazó para lograr la independencia de la producción de baterías para el coche eléctrico. Hasta ahora, solo el grupo Volkswagen ha plantado cara a la industria china del automóvil eléctrico con un proyecto con capital 100 % europeo para producir celdas para los vehículos propulsados por baterías. Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar.

La compañía alemana, como informó Levante-EMV la semana pasada, está a punto de cerrar un acuerdo para dar entrada al grupo chino Gotion en Sagunt como socio minoritario. La alianza es clave porque Gotion domina la tecnología que necesitan Volkswagen y el resto de fabricantes europeos.

La Unión Europea se marcó en 2017 el objetivo de impulsar 10 gigafactorías de celdas ante la revolución en el sector de la automoción que se avecinaba con el paso de los vehículos con motor de combustión al eléctrico. La batería es el 40 % del coste de producción de los coches a pilas y Bruselas quería evitar una dependencia de Asia como ocurre con los microchips. El plan ha fallado: Siete de las nueve gigafactorías en Europa están en manos chinas. Solo el grupo Volkswagen tiene hasta ahora un proyecto propio con las plantas de Salzgitter en Alemania y de Sagunt.

Siete gigafactorías chinas

De forma paralela, los chinos promueven 7 gigafactorías por todo el continente y, curiosamente, con ayudas europeas. El fabricante más prolífico es CATL con plantas en Zaragoza, Hungría y Alemania. Envision invierte en Navalmoral de la Mata, Reino Unido y Francia. Y Gotion en Eslovaquia.

En España el proyecto más importante es el de CATL, que se ha aliado con el grupo automovilístico Stellantis para levantar una gigafactoría en Zaragoza. La planta maña conlleva una inversión de 4.100 millones de euros y tendrá una capacidad de producción de 50 gigavatios hora (GWh) al año cuando esté a su máximo rendimiento, equivalente aproximadamente a las baterías necesarias para un millón de Opel Corsa eléctricos al año cuando alcance su plena capacidad.

Para ponerlo en contexto, Volkwagen se ha comprometido con la Administración (tras recibir ayudas directas por más de 200 millones) a que la planta valenciana tenga una capacidad de 40 GWh cuando estén listas las dos primeras fases (a finales de 2029), aunque planea aumentarla a 60 GWh si las ventas de eléctricos en Europa crecen como espera.

En la actualidad trabajan en levantar la planta de Zaragoza unas 500 personas, 172 procedentes de China, fundamentalmente en tareas de diseño y dirección. No obstante, en los próximos meses aumentará su número, de forma que de media en esta fase de construcción habrá 1.000 empleados y hasta 1.700 en el pico máximo. El objetivo es comenzar la producción en el primer trimestre de 2027.

Envision en Extremadura

La primera fase de la gigafactoría de la china Envision en Extremadura contempla una capacidad de producción cercana a los 12,8 GWh anuales, con una inversión aproximada de 1.000 millones de euros. La planta podría estar completamente operativa a finales de 2028 y alcanzar su plena capacidad productiva en 2030. Generará más de 900 empleos directos y la producción se va a enfocar a celdas para vehículos eléctricos industriales y para parques renovables.

En paralelo, Gotion invierte en Valladolid casi 1.000 millones de euros para crear un gran polo de baterías eléctricas. Incluye una planta de reciclaje y otra de fabricación de cátodos, con inicio de obras previsto para 2027. Este enfoque integral, según el Gobierno, refuerza la cadena de valor del vehículo eléctrico en España y contribuye a fortalecer la autonomía industrial europea en un sector considerado crítico.

Interior de la zona de producción de la planta alemana de Volkswagen en la ciudad alemana de Salzgitter. / Francisco Calabuig / LEV

Control de la producción

Los expertos advierten de que quien no fabrica la batería pierde el control de su propio producto y queda a merced de la geopolítica. La industria china de la automoción es un gigante gracias al apoyo del Estado. Solo la planta de CATL de Hungría cuesta lo mismo que todo el dinero que Bruselas ha concedido en ayudas para impulsar las gigafactorías: 7.000 millones.

La primera gigafactoría europea la impulsó la empresa sueca Northvolt con ayudas públicas y fue un fracaso. Volkswagen ha tomado nota de los errores de Northvolt y destina 10.000 millones de euros a sus dos gigafactorías en Europa y a una tercera en Canadá, situada cerca del epicentro de la industria del motor estadounidense. La idea inicial de Volkswagen era promover seis gigafactorías en Europa, pero cambió de estrategia para hacer más grandes las de Salzgitter y Sagunt, y de esta manera aprovechar la economía de escala.

Noticias relacionadas

Ahora Volkswagen negocia con Gotion darle entrada en la gigafactoría de Sagunt. La empresa ya tiene despacho en la planta valenciana y todas las partes dan por hecho su entrada, aunque el acuerdo todavía no está sellado, según ha contrastado este periódico. El grupo Volkswagen posee un 26 % del capital de Gotion tras invertir mil millones en 2020 y la empresa china es su colaborador tecnológico.