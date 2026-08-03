Global Omnium y Aqualia quedan segundas en el macroconcurso del agua en Barcelona valorado en 1.000 millones

La empresa valenciana de servicios hídricos Global Omnium (Aguas de Valencia) y Aqualia (Grupo FCC), dos de los principales referentes en la gestión del sector en España, "están preparadas", según fuentes de amas compañías, para hacerse cargo del servicio de abastecimiento de agua en baja durante 25 años en los ocho municipios licitados por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB): Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló -gestionado por Aigües de Catalunya- Global Omnium-, Molins de Rei y Sant Andreu de la Barca -gestionados por Aqualia-, Sant Cugat del Vallès, Ripollet y Tiana.

Ambas empresas, que a través de la Unión Temporal de Empresas (UTE) al 50% 'aiguamet', han quedado segundas tras la apertura de los sobres B y C del citado concurso público, tras la oferta de Veolia (multinacional francesa) que ha planteado una "baja temeraria" del 60%, según fuentes de Global Omnium y Aqualia.

Alianza estratégica

La alianza estratégica 'aiguamet' "aúna la capacidad técnica y operativa del sector", ecplican las citadas fuentes. En conjunto, ambas compañías están presentes en 1.518 municipios y atienden a una población total de 18,3 millones de personas en España. En el área mediterránea, en concreto, Aqualia y Global Omnium prestan servicio a 6,2 millones de personas en 386 municipios, donde gestionan 497 estaciones depuradoras de agua (EDAR).

Ciudad de València

Global Omnium llega a este concurso con su valiosa experiencia en la gestión de la ciudad de València y su entorno metropolitano, un área que presenta enormes similitudes demográficas y técnicas con la del concurso de la AMB. Además, aporta una potente plataforma digital para la gestión tecnológica del agua. En Cataluña, Aigües de Catalunya es la compañía con mayor crecimiento del sector en los cinco últimos años.

La dimensión que ha cobrado el gran contrato de agua del área de Barcelona puede medirse por el interés que ha suscitado en el sector empresarial dedicado a esta materia. Lo muestra la reacción de las empresas Aqualia y Global Omnium, que en un comunicado conjunto consideran "totalmente injustificable" la oferta económica del grupo Veolia que el propio Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha situado en "presunta temeridad". Las 'ofertas temerarias' son una figura jurídica prevista en los pliegos de la licitación, los cuales indican que se considerarán "desproporcionadas o temerarias" las propuestas que estén un 5% por debajo de la media aritmética del total de ofertas presentadas. Veolia presentó la mejor oferta al concurso, pero ahora deberá justificarla.

Sobres técnicos y económicos

El procedimiento previsto es que Veolia y otras dos licitadoras, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), GS Inima Environtment y Constructora de Calaf y la UTE del grupo francés Saur, deben ahora argumentar el porqué de su "bajo nivel de precio o costes", según el acta de la correspondiente mesa de contratación del AMB.

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Tras la apertura de los sobres técnico y económico, de 100 puntos en juego, una estimación sitúa virtualmente a Veolia con los 100 logrados; a la UTE Aqualia-Aguas de Valencia como segunda con 93,58 puntos; y a la UTE Gestagua-Saur con 91,61 puntos. "Aiguamet encara con ilusión la asunción de este contrato, que representa una gran ventana de oportunidad para modernizar los servicios públicos del ciclo del agua", prosigue la comunicación empresarial.