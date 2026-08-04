La Comunitat Valenciana acapara un tercio de los nuevos parados en España al crecer en 7.021 personas

El repunte del desempleo no da tregua en la Comunitat Valenciana. A pesar del verano, período en el que crecen las contrataciones de los negocios vinculados al turismo. El número total de parados en la autonomía se situó en 288.672 personas al cierre de julio de 2026, tras registrarse un incremento de 7.021 parados respecto al mes anterior, lo que sitúa a este territorio como la segunda autonomía -solo por detrás de Cataluña- donde más creció el desempleo ese mes -acapara un tercio de los nuevos desocupados de España, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El paro sube debido principalmente al proceso extraordinario de regularización de migrantes extranjeros, el fin de los contratos del curso escolar y un adelanto de las contrataciones turísticas al mes de junio. A pesar de que el número total de desempleados se mantiene en mínimos de casi dos décadas (en torno a los 2,31 millones en España), el mes de julio ha registrado un incremento atípico de 19.517 personas en desempleo, marcando el mayor repunte para este mes específico desde el año 2008.

Más cotizantes

Sea como fuere, la afiliación a la Seguridad Social -es decir, la creación de nuevos puestos de trabajo- ha sumado 11.655 ocupados, un 0,51 %. En comparación anual, el desempleo ha bajado en 5.296 personas en la Comunitat, el 1,80 %. Por provincias, ha sido Valencia la de mayor aumento del paro en julio con un 3,28 % (4.509 personas), seguida de Alicante con el 1,78 % (2.011) y, por último, Castellón con el 1,62 % (501), lo que sitúa el número de desempleados en 142.158 en Valencia, 115.002 en Alicante y 31.512 en Castellón. Por sexos, de los 288.672 parados, 111.121 son hombres y 177.551 mujeres, y de ellos 16.279 son menores de 25 años.

Baja en agricultura

Por actividad económica, el desempleo solo ha bajado en agricultura (en 61 personas) y ha subido en el resto de sectores: en 109 personas en la industria, en 685 en la construcción, en 3.611 en servicios y en 2.677 en el colectivo sin empleo anterior. De esta manera, el desempleo se sitúa en 201.387 personas en los servicios, en 32.580 en la industria, en 20.528 en la construcción, en 27.334 en el colectivo sin empleo anterior y en 6.843 en la agricultura.

Ha habido más contratos en julio, pues han subido en 2.327 personas, un 1,53 % en julio, y en 2.900 personas, un 1,91 %, en los últimos doce meses, hasta los 154.603 contratos, de los que 71.533 son indefinidos y 83.070 temporales. Del total de contratos, el 50,70 % es indefinido y el 49,30 % temporal.

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En el conjunto de España, el paro registrado se sitúa en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Según el Ministerio de Trabajo, la variación de paro registrado del mes de julio es "atípica y responde a varios factores". En primer lugar, este mes es cada vez menos sensible a la estacionalidad. De hecho, en los meses de julio de 2010 a 2019 el paro registrado se redujo de promedio en 45.467 personas. Tras la Reforma Laboral el promedio de bajada es de 4.981 personas, según Trabajo. Respecto al mes de junio, el paro registrado aumenta en los sectores de servicios en 8.221 personas (0,50%); construcción en 2.433 personas (1,53%) y entre el colectivo sin empleo anterior, en 8.268 personas (3,65%). El paro registrado baja en tres comunidades autónomas en cifras absolutas en Andalucía (-9.661 personas), Extremadura (-767 personas) y Cantabria (-250 personas).