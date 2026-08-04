Las cooperativas impulsan la economía valenciana tras crecer un 68% durante 2026

El ritmo de creación de empresas de la economía social aumenta durante este año en la Comunitat Valenciana, autonomía que está poniendo en marcha más cooperativas en 2026 que en años precedentes debido al adelanto de las ayudas públicas, la simplificación de trámites administrativos y el fuerte impulso al emprendimiento colectivo. En el primer semestre, se constituyeron 113 nuevas cooperativas de trabajo, un 68,7 % más que el año anterior. Es el balance que acaba de hacer Fevecta, la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, organización que representa y defiende a las entidades, fundada en 1988 y que aglutina a algo más de 600 empresas.

De este modo la Comunitat Valenciana recupera el ritmo de creación de firmas de la economía social al registrar el mejor dato en un primer semestre desde 2022. Además, seis de cada diez cooperativas de trabajo se crean en la provincia de Alicante.

Por tipos de actividad, las de servicios y distribución concentran la mayor parte de la actividad económica y del volumen de negocio gracias a grandes firmas líderes de estos sectores. Además, las agroalimentarias representan un pilar histórico con cientos de entidades agrarias y de comercialización que vertebran el medio rural y agrupan a miles de socios. Por otro lado, el emprendimiento en ramas como la enseñanza, la sanidad y el marketing también parten de iniciativa de trabajo asociado.

Impacto positivo

Para el presidente de Fevecta, Ramón Rodríguez, "estos datos son la prueba del impacto positivo que tiene la orden anual de ayudas de la Generalitat como principal instrumento de promoción, consolidación y modernización de las Cooperativas valencianas”. Al cierre del plazo de solicitud de las ayudas al sector cooperativo, y según los datos del Registro de Cooperativas, había creado 124 nuevas cooperativas (113 de servicios, 8 de viviendas, 1 agroalimentaria y 1, de consumo).

En 2026, con las ayudas convocadas en mayo, los datos del registro suponen que a 30 de junio de este año ya se habría creado el 91% de las cooperativas de trabajo constituidas a lo largo de 2025, que cerró con 145 entidades, 124 de ellas de trabajo. En 2025, según fuentes de Fevecta, el retraso en la convocatoria de las ayudas al sector, publicada a mitad de agosto, causó que junio se cerrase con el peor dato de la década.

Trabajos de instalación de placas solares por parte de una cooperativa. / Levante-EMV

Por territorios

De las 113 nuevas cooperativas de trabajo, 66 se han creado en Alicante, 26 en Valencia y 21 en Castellón. En cuanto a los empleos iniciales generados ascienden a 257 (58% hombres y 42% mujeres).

El presidente de esta patronal reclama “seguir cuidando el contexto de apoyo al cooperativismo valenciano a través de los instrumentos y las políticas públicas de promoción y estímulo de los que ya disponemos, como el plan 'Fent Cooperatives', así como hacer un seguimiento constante y riguroso del impacto de cada actuación, ya que solo así, podremos mejorar y seguir estando entre las tres primeras comunidades autónomas en número de empresas y empleos cooperativos”, puntualiza Rodríguez.

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En su opinión, “'tan esencial como contar con un presupuesto adecuado es que dicho presupuesto se pueda ejecutar al máximo cada año. Y, para eso, es fundamental que la administración pública mantenga la interlocución con las entidades representativas del sector, como es el caso de Fevecta. Cada euro invertido en el fomento del cooperativismo -agrega- es un euro que se multiplica, porque nuestras empresas siguen demostrando que mantienen el empleo que crean en mayor proporción que el resto de empresas, y generan riqueza y proyectos que no se deslocalizan”, concluye el dirigente de esta entidad.