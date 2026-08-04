Gandia agasaja a los dirigentes de Unió Gremial

Unió Gremial ha celebrado recientemente en Gandia una nueva edición de su Consell de Representants, el máximo órgano de representación de la organización entre asambleas generales y uno de los principales espacios de participación y toma de decisiones de la federación. El encuentro ha reunido a representantes de las entidades que integran Unió Gremial, una organización formada por 113 asociaciones y gremios de toda la Comunitat Valenciana. Mauro Lorenzo, presidente de Unió Gremial y Mar Navarro, secretaria general han presidido el acto junto Julio Cantó, presidente de la asociación Comerç Unit de Gandia y Elena Moncho, concejala de Políticas Económicas en el ayuntamiento de Gandia, ejerciendo, estos últimos, como anfitriones en este Consell de Representants.

El Consell de Representants se celebra habitualmente a mitad de año, entre dos asambleas generales, y tiene como principal finalidad ratificar y evaluar las líneas de actuación aprobadas por la asamblea general, así como compartir la evolución de los proyectos en marcha, analizar la situación del comercio local y coordinar las próximas acciones de la federación.

Acuerdos

Durante la sesión también se han abordado distintos asuntos relacionados con la defensa y promoción del comercio de proximidad, el fortalecimiento del asociacionismo empresarial y los retos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas comerciales, artesanas y de servicios de la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

En su intervención, Mauro Lorenzo, ha mandado un mensaje de apoyo a todo el colectivo comercial y vecinal de la Plana Baixa que sufre estos días por los incendios y ha incidido en que: ‘la situación climática es una amenaza presente que está afectando y alterando los ciclos comerciales y los hábitos de compra, además de disparar los costes operativos y de mantenimiento’.