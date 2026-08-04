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Gandia agasaja a los dirigentes de Unió Gremial

La entidad presidida por Mauro Lorenzo aglutina ya a 113 asociaciones y gremios valencianos

Dirigentes de Unió Gremial, en la asamblea de Gandia.

Dirigentes de Unió Gremial, en la asamblea de Gandia. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Unió Gremial ha celebrado recientemente en Gandia una nueva edición de su Consell de Representants, el máximo órgano de representación de la organización entre asambleas generales y uno de los principales espacios de participación y toma de decisiones de la federación. El encuentro ha reunido a representantes de las entidades que integran Unió Gremial, una organización formada por 113 asociaciones y gremios de toda la Comunitat Valenciana. Mauro Lorenzo, presidente de Unió Gremial y Mar Navarro, secretaria general han presidido el acto junto Julio Cantó, presidente de la asociación Comerç Unit de Gandia y Elena Moncho, concejala de Políticas Económicas en el ayuntamiento de Gandia, ejerciendo, estos últimos, como anfitriones en este Consell de Representants.

El Consell de Representants se celebra habitualmente a mitad de año, entre dos asambleas generales, y tiene como principal finalidad ratificar y evaluar las líneas de actuación aprobadas por la asamblea general, así como compartir la evolución de los proyectos en marcha, analizar la situación del comercio local y coordinar las próximas acciones de la federación.

Acuerdos

Durante la sesión también se han abordado distintos asuntos relacionados con la defensa y promoción del comercio de proximidad, el fortalecimiento del asociacionismo empresarial y los retos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas comerciales, artesanas y de servicios de la Comunitat Valenciana.

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En su intervención, Mauro Lorenzo, ha mandado un mensaje de apoyo a todo el colectivo comercial y vecinal de la Plana Baixa que sufre estos días por los incendios y ha incidido en que: ‘la situación climática es una amenaza presente que está afectando y alterando los ciclos comerciales y los hábitos de compra, además de disparar los costes operativos y de mantenimiento’.

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