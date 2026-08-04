Inmobiliario
A la venta el último ático disponible en la calle Túria de València por más de un millón de euros
Neinor entrega cerca sesenta viviendas y solo quedan disponibles dos pisos
Neinor Homes ha comenzado a entregar la promoción Viria, que comercializa bajo la marca AedasHomes. Se trata de un proyecto de 61 viviendas que representa toda una actuación de regeneración urbana: supone la prolongación y apertura de la calle Turia hacia la plaza peatonal de Rojas Clemente, una demanda ciudadana histórica. Solo hay disponible un ático de más de un millón de euros y un piso. El 35 % de las compras las ha acometido extranjeros.
Viria, según destaca la promotora, representa una intervención de mejora urbana importante para el barrio del Botànic, ya que la nueva promoción colmata el entramado del vial en una zona que hasta ahora estaba degradada al acoger solares vacíos que no permitían acabar urbanísticamente esta parte de la ciudad. Este tramo de la prolongación de la calle Turia estaba cerrado.
Sólo quedan disponibles dos unidades de tres dormitorios listas para entrar a vivir. Adicionalmente, quedan tres locales comerciales a la venta que pueden visitarse.
Objetivo: vivienda habitual
El proyecto, situado entre la calle Guillén de Castro y la Gran Vía Fernando el Católico, ha captado la atención de todo tipo de clientes y, principalmente, de compradores, tanto nacionales como internacionales (en torno al 35 %) que han adquirido su primera vivienda para convertirla en su vivienda habitual. Igualmente, ha tenido una demanda también de inversores.
La promoción Viria está conformada por 61 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, incluidos áticos y viviendas en primeras plantas con amplias terrazas de alrededor de 80 metros cuadrados como tipologías más especiales. La urbanización dispone, adicionalmente, de completas zonas comunitarias con gimnasio, club social, piscina y solárium.
Patrimonio histórico
Además, con Viria se recupera e incorpora patrimonio histórico a la ciudad. La promoción ha mantenido la fachada histórica de Lepanto 13. El proyecto, que ha sido diseñado por el estudio valenciano de Ramón Esteve y cuya ejecución de obra está realizando NAC Arquitectos, es el ejemplo de integración en la trama urbana de la ciudad, según destaca la promotora.
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