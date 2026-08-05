Un promotor impulsa 240 pisos de obra nueva a siete kilómetros de València

El grupo promotor valenciano Confort Hogar impulsa la construcción de 240 viviendas de obra nueva en Albal (población situada a siete kilómetros de València). La promoción está dividida en tres edificios y conlleva una inversión de 35 millones de euros. El proyecto ha contado con el apoyo de la plataforma de inversión Urbanitae, que también está detrás de otros desarrollos en el Cap i Casal: un apartahotel con 27 apartamentos en la calle San Jacinto y otro de 13 habitaciones en la avenida de Pérez Galdós.

El proyecto de 240 pisos se llama Valencia I-Mirador Sur e incluye viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. La promoción se encuentra pendiente de la aprobación de la modificación puntual del Plan General de Albal, paso previo a la solicitud de la licencia de obras. El inicio de la comercialización está previsto para octubre de este año.

Calle San Jacinto

En el caso del apartahotel de San Jacinto (que estará situado en el número 22 de la calle), ya dispone de todas las licencias necesarias. Las obras están a punto de comenzar y el activo ya ha sido vendido al operador turístico internacional de origen galo Edgar Suites. El inmueble contará con 27 apartamentos y 65 habitaciones, y tiene prevista su apertura para el segundo trimestre de 2027.

El establecimiento de uso hotelero de la avenida Pérez Galdós estará situado en el número 52. El inmueble estará distribuido entre la planta baja y la primera de un edificio que también tiene uso residencial. Los promotores ya disponen de licencia para operar. La explotación del establecimiento correrá a cargo de Alma Suites, un operador nacional especializado en alojamientos turísticos y con experiencia en el mercado valenciano.

“La Comunitat Valenciana se ha consolidado como una de las regiones más pujantes del mercado inmobiliario español y despierta un enorme interés tanto entre los inversores de Urbanitae como entre los operadores del sector en general. Su dinamismo económico, demográfico y turístico, unido a una demanda sostenida y a la capacidad de atraer capital nacional e internacional, genera oportunidades en diferentes tipologías de activos. Queremos seguir acompañando ese crecimiento y contribuyendo a que salgan adelante nuevos proyectos de calidad en la región”, señala Diego Bestard, fundador y CEO de Urbanitae.

Noticias relacionadas

Mil viviendas financiadas

Urbanitae ha superado las mil viviendas financiadas en la Comunitat Valenciana a través de 25 proyectos. En concreto, la compañía ha levantado 56 millones de euros en financiación para 1.055 viviendas en la Comunitat, que en la actualidad se encuentran en distintas fases de promoción, si bien ya se han entregado en torno al 13 %, así como proyectos de real estate comercial. La empresa conecta a promotores inmobiliarios con inversores particulares e institucionales para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.