La Comunitat Valenciana lidera el envejecimiento agrario con un 48% mayores de 65 años

El campo valenciano envejece a marchas forzadas. Un estudio elaborado por AVA-Asaja, a partir del informe ‘Ayudas directas y desarrollo rural. Análisis de la edad y el sexo de los perceptores a nivel nacional y por comunidades autónomas 2025’ del Ministerio de Agricultura, concluye que la Comunitat Valenciana encabeza, junto a Canarias, la falta de relevo generacional y el envejecimiento de la población agraria.

Los mayores de 65 años ya representan el 48,07% de los 31.405 beneficiarios de ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) en la Comunitat Valenciana, casi nueve puntos más que el conjunto de España donde el porcentaje se sitúa en el 39,56%. Solo Canarias comparte un porcentaje similar de perceptores con más de 65 años (48,4%) mientras que las otras comunidades autónomas rebajan la tasa de envejecimiento: por orden porcentual, Baleares (46,23%), Navarra (45,61%), Castilla-La Mancha (42,51%), Madrid (42,22%), Cataluña (41,86%), Andalucía (41,27%), Extremadura (38,34%), Murcia (38,11%), Aragón (36,23%), País Vasco (34,61%), Castilla y León (32,72%), Galicia (28,60%), La Rioja (26,11%), Asturias (17,13%) y Cantabria (15,13%).

Menores de 40 años

Asimismo, los agricultores valencianos que tienen menos de 40 años únicamente suponen el 5,8% del total (0,52% menores de 25 años y 5,28% entre 25 y 40 años), un porcentaje que, en comparación con el 8,83% del cómputo nacional, rebaja en tres puntos al resto de España. Prácticamente en el mismo nivel que Canarias (5,71%), la Comunitat Valenciana está en el furgón de cola del relevo generacional tras Castilla-La Mancha (8,08%), Andalucía (8,12%), Navarra (8,48%), Cataluña (8,92%), Madrid (9,07%), Baleares (9,45%), Galicia (9,58%), Castilla y León (9,85%), Extremadura (10,42%), País Vasco (10,49%), Aragón (10,65%), Murcia (10,8%), La Rioja (13,97%), Asturias (14,76%) y Cantabria (18,8%).

Un agricultor trabaja las tierras en la huerta del entorno de l’Oceanogràfic / CLAUDIO MORENO

Según el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, “la agricultura valenciana es el farolillo rojo de España y Europa. La dramática crisis de rentabilidad -agravada por la estructura minifundista, la discriminación de la PAC a los cultivos mediterráneos y la competencia desleal, sobre todo de frutas y hortalizas, procedentes de países terceros- incentiva el abandono de campos, el cierre de granjas y el despoblamiento rural. En este proceso -advierte del máximo dirigente de AVA-Asaja- que no es de ahora, sino que arrastra décadas, no solo perdemos los agricultores y ganaderos, perdemos toda la sociedad y el medioambiente, puesto que la función del sector agrario es fundamental para la soberanía alimentaria, la salud, la prevención de incendios y la gestión del territorio”.

Medidas estructurales

Para paliar la situación del envejecimiento del campo esta organización agraria reclama medidas estructurales para recuperar campos abandonados (la Comunitat Valenciana también ostenta el triste récord de superficie dejada de cultivar con 180.000 hectáreas) e incorporar jóvenes agricultores. La organización pide a la Conselleria de Agricultura que se ponga en contacto con el Gobierno español y este con los estados miembros del Mediterráneo a fin de consensuar y llevar a cabo actuaciones, con fondos europeos, que puedan paliar en parte el impacto de los acuerdos comerciales de la UE con países terceros y otras políticas agrarias y medioambientales tomadas los últimos años.

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Entre las reivindicaciones planteadas destacan planes para la ampliación y modernización de explotaciones agrarias, la reconversión varietal, la introducción de avances tecnológicos, la adaptación a las condiciones climáticas, la investigación y autorización de soluciones eficaces contra plagas y enfermedades, la reciprocidad con las importaciones y el control de la superpoblación de fauna salvaje, entre otras medidas.