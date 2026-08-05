Porcelanosa muestra sus resultados económicos: beneficios, inversiones y los mercados en los que más crece

Porcelanosa Corporación, que integra a seis empresas y la red de tiendas propias de la conocida marca de cerámica y productos para la construcción, ha presentado las cuentas consolidadas de 2025, en las que se muestra la evolución de sus diferentes líneas de negocio y la afectación de la incertidumbre internacional.

La compañía de Vila-real "confirmó su capacidad de adaptación, manteniendo la cifra de negocio en niveles muy similares a los del año anterior", destacan, con una facturación de 863 millones de euros. Se mantiene una estabilidad respecto a 2024. Hay una diferencia de apenas un 0,5% que se explica "por el efecto divisa, ya que, descontando la evolución de los tipos de cambio, la cifra de negocio habría registrado un crecimiento del 1%".

Balance estable

En cuanto al ebitda, beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, volvió a superar los 100 millones de euros, "reflejando la capacidad de la compañía para seguir generando recursos y sostener su estrategia de inversión", detallan. El beneficio antes de impuestos aumentó un 1,36%, hasta superar los 28 millones de euros. "A ello se suma una ratio de garantía de 2,98, que confirma la solvencia de la compañía", expone Porcelanosa.

La contribución fiscal del grupo alcanzó los 85 millones de euros en 2025, una cifra que refleja el impacto económico de su actividad y su aportación a las administraciones públicas.

Inversión industrial

Una de las principales estrategias de la compañía es la inversión en mejoras y modernización de sus instalaciones. En el ejercicio 2025 se destinaron 102 millones de euros a inversiones industriales, Capex, y desarrollo de la red comercial. Todo esto supone un 18,6% más respecto a 2024.

La mayor parte de esta partida, con el 70%, se destinó a la ampliación de la planta de fabricación de porcelánico de gran formato, inaugurada en 2023, y a la puesta en marcha del centro de producción de Undora, la nueva superficie mineral desarrollada y comercializada en exclusiva por Krion.

Ampliación de la planta de gran formato. / Mediterráneo

La cantidad restante se destinó a la ampliación y mejora de la red comercial, con especial atención a la expansión internacional. Entre las principales actuaciones destacan las inversiones inmobiliarias realizadas en Santiago de Chile, Ciudad de México y Lagos, en Portugal.

Mercados internacionales

Los resultados de Porcelanosa también dan muestra de la evolución de los mercados. El 70,05% de su cifra de negocio procedió de la exportación, con lo que mantiene su nivel de internacionalización. Las ventas en Europa crecieron un 3,78%, "gracias al buen comportamiento de países europeos en fase de expansión comercial para la compañía, cuya actividad registró un crecimiento del 10%".

La red de tiendas es una de las principales fuentes de ingresos de la firma. / Mediterráneo

También fue bien el mercado ibérico, con una mejora del 8% en España y un 12% en Portugal. En lo referente a Estados Unidos, la facturación bajó un 10%. "Este resultado estuvo condicionado por la incertidumbre generada por la política arancelaria estadounidense durante el primer semestre de 2025, que provocó el aplazamiento o la paralización de distintos proyectos inmobiliarios", explican desde la compañía. En cambio, la situación mejoró en el primer semestre de 2026, con un aumento de las ventas del 8%, lo que apunta a "una recuperación gradual de los niveles de 2024".

Nuevos destinos

Hay mejoras en otros destinos. Los mercados latinoamericanos de implantación más reciente aumentaron su facturación un 13%, consolidando la evolución positiva de los países donde la empresa ha intensificado su desarrollo comercial en los últimos años.

Asia y África mantuvieron una trayectoria ascendente durante 2025, consolidándose como dos de las áreas donde Porcelanosa Grupo continúa reforzando su implantación comercial. Durante el ejercicio, la compañía reforzó su presencia en ambos mercados mediante nuevas aperturas en Shanghái, en China; Manila, en Filipinas; y Abiyán, en Costa de Marfil.

La tienda de Nueva York es uno de los emblemas de Porcelanosa. / Nils Schlebusch

Construcción industrializada

En los últimos años, la compañía ha dado mucha importancia a los nuevos desarrollos a través de la construcción industrializada. Las ventas de la división Porcelanosa Offsite crecieron un 12%. Por su parte, la cerámica reafirmó su liderazgo como principal categoría de producto del grupo, al representar el 56% de las ventas consolidadas.

El canal de grandes proyectos, residenciales, comerciales y hoteleros, registró uno de los mayores avances del ejercicio. Esta vía de negocio aumentó su facturación un 16% sobre el año anterior y representa ya el 20% de la cifra de negocio total. Por su parte, la venta online experimentó una subida del 20%.

Canales de venta

La red de tiendas Porcelanosa, con más de 200 establecimientos propios en todo el mundo, siguió siendo el principal canal de venta de la compañía. Las ventas retail representaron más del 32% de los ingresos del grupo empresarial, alcanzando los 278 millones de euros. La comercialización a través de distribuidores es la segunda vía comercial por volumen de negocio, con un aumento del 3% en el año 2025.

Por otro lado, Porcelanosa Grupo continuó impulsando su proceso de transformación digital mediante la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial, orientadas a optimizar procesos industriales y comerciales, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la capacidad de análisis para una toma de decisiones más ágil y precisa.

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Recompra de acciones

En el ámbito societario, Porcelanosa Corporación culminó durante 2025 el acuerdo de recompra de las 1.836.837 acciones que detentaba uno de los accionistas minoritarios, reforzando su compromiso con el proyecto empresarial y la estabilidad de su modelo de gestión.