El precio del alquiler baja por primera vez en València desde el inicio de la crisis de la vivienda

El coste del alquiler ha bajado en València por primera vez desde el estallido de la crisis de acceso a la vivienda. Las subidas de precios se estaban frenando en los últimos meses tras alcanzar el máximo histórico y el coste de los arrendamientos bajó en julio un 0,4 % respecto a junio. A nivel interanual, la evolución de los costes de los alquileres en el Cap i Casal ya va pareja a la inflación, según datos de la plataforma Idealista.

El coste de los arrendamientos subió un 16,6 % en València en 2023, un 12,1 % en 2024 y un 6 % en 2025. Ahora mismo, según datos de Idealista, hay disponibles en la ciudad del Túria 3.065 pisos (un 12 % más que en marzo). Los expertos en el mercado inmobiliario coinciden en que la tensión del mercado ha llegado a su límite. La subida del alquiler en València ha tocado techo este año tras romper todos los registros en los últimos tres.

El coste de los arrendamientos en el Cap i Casal es casi el doble que durante la burbuja inmobiliaria de hace 18 años (cuando se alcanzaron niveles de récord). Los distritos más caros son Ciutat Vella (20 euros el metro cuadrado), l'Eixample (17,5 euros) y Poblats Marítims (16,5 euros).

Desequilibrio

Detrás del desequilibrio del mercado está el incremento de población. Solo València ha ganado cerca de 50.000 habitantes en los últimos tres años. El incremento de la población se debe a la llegada de inmigrantes en busca de trabajo y una parte importante de ellos acaba arrendando habitaciones.

El precio medio del alquiler en la ciudad de València, según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica, es de más de 1.600 euros, aunque la realidad difiere. Los inquilinos llegan a 1.200 euros con dificultades y a partir de ahí se ha generado una bolsa de pisos de alquiler que realmente se ha quedado fuera del mercado (por eso el precio medio de los pisos ofertados en portales como Idealista es de 1.646 euros).

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tiene que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Se trata mayoritariamente de parejas, con y sin hijos, con una media de edad de 35,6 años, que alquilan pisos de 80,8 metros cuadrados como primera residencia por una renta media de 874 euros.

Por otro lado, ha aumentado más de un 50 % el número de pisos que se alquilan por temporada en el Cap i Casal. Este tipo de viviendas ya representan el 35 % del total del mercado. De las 3.065 viviendas de alquiler, 1.078 son de arrendamiento por temporada (hasta 11 meses).

Cambio de ciclo

El enfriamiento de las subidas se produce en un momento en el que vivir de alquiler en la Comunitat Valenciana es más caro que nunca, según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. El alquiler de una vivienda en la Comunitat Valenciana ha subido diez veces más que los salarios tras la pandemia. Los arrendamientos de pisos se han encarecido un 46 % y los salarios se han incrementado un 4,3 % desde 2021.

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Esfuerzo financiero

El esfuerzo financiero para el pago del alquiler está llevando al límite la capacidad de pago: los inquilinos tienen que destinar el 36 % de sus ingresos al arrendamiento en València, según datos del Observatorio del Alquiler. Las inmobiliarias inciden en que el actual frenazo en los alquileres es el paso previo a que bajen los precios por el aumento de la oferta (los propietarios que realmente quieren arrendar su vivienda se ven obligados a bajar el coste).