Uterra Wines impulsa la innovación en cultivos leñosos con agricultura de precisión y nuevas experiencias alrededor del viñedo

Cada vendimia marca el final de un ciclo en el viñedo. Pero para una nueva generación de agricultores, ese momento ya no supone el final del trabajo, sino el comienzo de una nueva etapa. Transformar la cosecha, crear una marca propia y acercar el producto directamente al consumidor se ha convertido en una forma de responder a uno de los grandes retos del sector: generar más valor desde el origen.

Ese es el espíritu con el que nació Uterra Wines, un proyecto impulsado desde la comarca de Utiel-Requena por Paula, agricultora, ingeniera mecánica y divulgadora del mundo rural, que refleja cómo el campo está evolucionando hacia modelos donde la innovación, la tecnología y la conexión con el consumidor tienen cada vez más peso.

Cuidar el campo, innovar y conectar con el consumidor: la visión de futuro de Uterra Wines / @agropauli

Un sueño familiar convertido en proyecto

La historia de Uterra Wines comienza mucho antes de la primera botella. Nace de un sueño que Paula compartía con su padre: elaborar un vino propio a partir de la uva de sus viñedos. Tras el accidente que sufrió, decidió convertir aquel proyecto en realidad, no solo como una forma de cerrar un ciclo, sino también como un homenaje a todas las generaciones que habían trabajado esas tierras antes que ellos.

Era un sueño que llevábamos muchos años imaginando juntos: transformar todo el esfuerzo realizado durante tantos años en el campo en un producto propio

En ese camino encontró a su actual compañero y enólogo, con quien compartía la misma visión desde el primer momento. Poco después se incorporó un comercial, amigo de su pueblo, y juntos comenzaron a construir un proyecto con un objetivo muy claro: poner en valor el potencial vitivinícola de Utiel-Requena y demostrar que los agricultores pueden vivir dignamente del valor de aquello que producen.

Detrás de cada botella hay esfuerzo, incertidumbre e inversión constante. / @agropauli

Cada botella nace exclusivamente de la uva cultivada en sus propios viñedos, donde trabajan variedades como Bobal y Macabeo, estrechamente ligadas al territorio. Para Paula, esa conexión con la tierra es lo que da sentido al proyecto.

Ver cómo el trabajo de todo un año termina convirtiéndose en un vino del que nos sentimos orgullosos es una satisfacción enorme.

Pero la verdadera transformación va más allá de elaborar vino. Consiste en controlar todo el proceso, desde el cultivo hasta la comercialización, generando valor desde el origen y fortaleciendo el vínculo entre productor y consumidor.

Paula Nuevalos / @agropauli

Paula Nuévalos (@agropauli) es ingeniera mecánica de formación y agricultora de vocación. Nacida y criada en Utiel, representa a la tercera generación de una familia dedicada al vino y al campo en el corazón de la Denominación de Origen Utiel-Requena. Tras años de trayectoria en la ingeniería, decidió regresar a sus raíces para honrar el legado familiar iniciado por su abuelo y continuado por su padre. Hoy lidera la explotación con un enfoque moderno y regenerativo, combinando su rigor técnico con el amor por la tierra para dignificar el sector agrícola y compartir la esencia del vino y los frutos de su tierra.

La agricultura ya no termina en la cosecha

Los costes de producción, la incertidumbre de los mercados y unos márgenes cada vez más ajustados están obligando al sector agrícola a reinventarse. Cada vez son más los profesionales que entienden que la rentabilidad no depende únicamente de producir, sino también de transformar, diferenciar y comunicar.

Uterra Wines nació precisamente con esa filosofía. No solo pretende elaborar vinos de calidad, sino acercar al consumidor la historia que existe detrás de cada botella y ofrecer una experiencia que comienza mucho antes de servir una copa.

El futuro pasa por aportar valor a lo que producimos. El vino forma parte de nuestra historia desde hace siglos, pero también puede presentarse con un enfoque más actual, fresco y cercano

Esa visión se traduce también en las experiencias de cata que organiza el proyecto. Más que una degustación, buscan abrir las puertas del viñedo y mostrar cómo se vive la agricultura desde dentro, poniendo en valor el trabajo, el legado familiar y el papel que desempeña el campo en el desarrollo de los pueblos.

Porque detrás de una botella hay una realidad que rara vez llega al consumidor. Jornadas interminables, averías, incertidumbre, vendimias nocturnas y una inversión constante en maquinaria, conocimiento y tecnología forman parte del día a día de cualquier explotación.

Una nueva generación de agricultores transforma el fruto de la tierra en marcas con identidad propia / @agropauli

La imagen tradicional del agricultor ha cambiado profundamente. Hoy el campo exige conocimientos técnicos, capacidad de adaptación y una apuesta permanente por la innovación para seguir siendo competitivo.

En ese contexto, la agricultura de precisión desempeña un papel cada vez más importante. En Uterra Wines, las soluciones tecnológicas de John Deere forman parte del trabajo diario y permiten optimizar recursos, mejorar la eficiencia y tomar decisiones más precisas. A ello se suma el acompañamiento de Avanterra Tech, concesionario oficial John Deere, que proporciona el soporte técnico necesario para que la tecnología responda cuando más se necesita. Como resume Paula: "No se trata solo de trabajar más, sino de trabajar mejor."

Uterra Wines mira más allá de la cosecha para impulsar un modelo agrícola con mayor valor añadido / @agropauli

El futuro del campo se construye desde el origen

La voluntad de acercar el campo al consumidor no termina en el viñedo. A través de Agropauli, Paula comparte en redes sociales la realidad cotidiana de la agricultura con miles de personas, mostrando el trabajo que existe detrás de los alimentos y ayudando a romper estereotipos sobre el sector. Defiende la venta directa como una oportunidad para que los agricultores recuperen parte del valor que generan y puedan construir explotaciones más sostenibles desde el punto de vista económico.

A través de Agropauli y Uterra Wines, Paula acerca el campo al consumidor y reivindica una agricultura joven, innovadora y capaz de generar valor desde el origen / @agropauli

El futuro de Uterra Wines pasa por ampliar su gama de productos, desarrollar nuevas experiencias y seguir dando a conocer la comarca de Utiel-Requena a través del vino. Pero su mayor objetivo va más allá del crecimiento empresarial: contribuir a cambiar la percepción que todavía existe sobre el campo.

La agricultura ya no es un sector anclado en el pasado. Es un sector innovador, tecnológico y lleno de jóvenes con ganas de hacer las cosas de otra manera

Uterra Wines representa esa nueva generación que ha decidido mirar más allá de la cosecha. Agricultores que siguen cuidando la tierra como siempre, pero que entienden que el futuro también pasa por transformar, innovar, comunicar y crear valor desde el origen. Porque el campo ya no solo produce alimentos; también construye marcas, experiencias e historias capaces de conectar con el consumidor.