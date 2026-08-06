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¿Puede un eclipse provocar un apagón? Así afectará el eclipse solar del 12 de agosto al sistema eléctrico

Red Eléctrica activará una serie de medidas preventivas para asegurar el funcionamiento del sistema eléctrico

Una torre de la red de transporte de electricidad y un parque eólico.

Una torre de la red de transporte de electricidad y un parque eólico. / Miteco

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

Mientras millones de personas mirarán al cielo para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto, en el centro de control de Red Eléctrica las miradas estarán puestas en otro lugar: la red eléctrica. Si una parte del sol queda cubierta por la luna, la sombra que se proyecta reducirá progresivamente la radicación solar que llega a los paneles solares. Y esa caída de luz se traducirá en una reducción de la generación solar, que podrá acercarse a cero en los minutos de mayor oscurecimiento. ¿Puede ese descenso de la generación solar causar un apagón?

El operador del sistema lleva meses preparándose para este evento. Ha desarrollado un modelo matemático que calcula cuánta generación dejará de producirse durante el eclipse, dónde ocurrirá y a qué velocidad. En concreto, estima que la generación solar podría reducirse en unos 5 gigavatios (GW) en el momento de mayor impacto, que equivale a aproximadamente el 13% de la demanda máxima de electricidad de un miércoles típico de agosto.

El resultado final dependerá de la climatología de ese día. Si el día está muy nublado, la producción solar ya será menor de lo habitual y el efecto del eclipse será menos acusado. En cambio, con un cielo completamente despejado, la reducción será más visible. Y la consecuencia será que el sistema utilizará otras fuentes de generación disponibles en la red, igual que ocurre cuando deja de hacer viento o por la noche cuando ya no hace sol.

Acentuar el descenso habitual

Además, una de las ventajas de este 12 de agosto desde el punto de vista del sistema eléctrico es que el eclipse se producirá al atardecer, aproximadamente entre las 19.30 y las 21.30 horas, en una franja horaria en la que la energía solar empieza a disminuir de forma natural porque el sol está más bajo. Es decir, el fenómeno simplemente adelantará y acentuará un descenso que ya se iba a producir sí o sí.

Tampoco coincide con las horas en las que normalmente se registra el mayor consumo eléctrico durante el verano. Y la fase de totalidad, el momento en el que la Luna cubre el disco solar, durará apenas entre uno y dos minutos. "Estimamos que en el sistema eléctrico peninsular el impacto sea limitado y en Canarias y Baleares será mucho más reducido incluso", afirma en un comunicado el director de servicios para la operación de Red Eléctrica, Ricardo Bajo.

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Y aunque está todo previsto para que el consumidor final no perciba ningún cambio en su suministro eléctrico durante esos instantes, para evitar cualquier susto, Red Eléctrica activará una serie de medidas preventivas. Entre ellas, el operador del sistema prevé una mayor coordinación con organismos oficiales, con los operadores de sistemas eléctricos europeos y con los centros de control de generación y distribución en España. También aumentará las reservas de seguridad y realizará un seguimiento constante de la evolución del eclipse.

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Fuente: El Periódico

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