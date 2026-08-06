¿Qué salario necesitas para comprar un piso en València?

La escasez de oferta de vivienda en un contexto de demanda robusta y sostenida ha tensionado la capacidad de acceso en algunas ciudades. Según datos de Accumin Intelligence, en 14 de las 60 ciudades españolas analizadas se necesita un sueldo familiar superior a los 2.500€ mensuales netos para comprar con hipoteca una vivienda tipo de 100 metros cuadrados. San Sebastián es la ciudad que requiere un mayor salario neto, más del doble que la media española y cuatro veces más que en la capital más accesible (Zamora).

En València hacen falta 2.675 euros para poder hacer frente a un piso de tamaño medio, según revela el informe. Son 2.400 euros menos que en San Sebastián. El resultado de este análisis arroja que en España se necesita de media un sueldo neto de 1.999 € mensuales, el equivalente a unos 35.000 € brutos anuales, para afrontar la compra de una vivienda de 100 m2 construidos con una hipoteca tipo para un primer acceso.

San Sebastián y Zamora son las ciudades que representan los extremos en este análisis: 5.074 € netos en la primera y 1.279 € en la ciudad castellanoleonesa. Zamora sería, de hecho, la única ciudad entre las 60 analizadas donde una persona soltera y sin hijos que cobrase el salario mínimo interprofesional (unos 1.323 € netos en 12 pagas) podría comprar una casa considerando el límite del 35% del sueldo para el pago de la hipoteca.

Las más caras

En 14 ciudades de las 60 analizadas se necesita un salario neto superior a 2.500 € netos al mes netos necesarios para comprar una vivienda con una hipoteca que cubra el 80% del valor de tasación. Prácticamente todas, exceptuando Palma y Marbella, se corresponden con capitales y áreas metropolitanas del País Vasco, Madrid y Cataluña.

San Sebastián (5.074 €), Madrid (4.574 €) y Barcelona (4.485 €) encabezan la lista de mayores salarios requeridos. Les acompañan otras ciudades circundantes como L'Hospitalet (2.896 €), Getafe (2.950 €), Badalona (2.705 €), Móstoles (2.580 €) y Alcalá de Henares (2.566 €).

Se trata de focos de concentración de demanda, donde confluyen ciudadanos atraídos por la condición de capitalidad administrativa y la creación de empleo.

La costa: dos realidades en el mismo litoral

El Mediterráneo muestra dos realidades paralelas. Por un lado, ubicaciones de atracción de demanda extranjera, como Marbella, Palma de Mallorca o Benidorm, donde los precios aumentan desligándose de la capacidad de compra de la población local, y, por otro, localizaciones con menor presión de demanda internacional, como Castellón (1.338 €), Almería (1.727 €) o Murcia (1.526 €).

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