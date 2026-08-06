Redacción Levante-EMV

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Uno de cada tres coches vendidos en Valencia ya lleva enchufe

Uno de cada tres coches vendidos en Valencia ya lleva enchufe. La subida de los combustibles está impulsando con fuerza la compra de eléctricos puros que representan el 16 % y de híbridos enchufables. El precio medio del litro de diésel es actualmente un 24,3 % más caro que hace doce meses, mientras que el de gasolina ha subido un 12,3 % debido a la crisis en Oriente Medio. Más información