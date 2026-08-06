Uno de cada tres coches vendidos en Valencia ya lleva enchufe. La subida de los combustibles está impulsando con fuerza la compra de eléctricos puros que representan el 16 % y de híbridos enchufables. El precio medio del litro de diésel es actualmente un 24,3 % más caro que hace doce meses, mientras que el de gasolina ha subido un 12,3 % debido a la crisis en Oriente Medio.

El incremento de ventas de los coches eléctricos se produce a la espera de los modelos urbanos económicos del grupo Volkswagen que ya se pueden reservar y que en el futuro llevarán celdas de baterías producidas en la gigafactoría del grupo en Sagunt. Además, en dos años los modelos 100 % eléctricos bajarán con fuerza por el inicio de la producción china de este tipo de vehículos en factorías españolas como la de Ford Almussafes.

Los datos de compra de vehículos a pilas, recopilados por el especialista en electromovilidad Luis Valdés, revelan que Valencia está entre las zonas en las que porcentualmente se venden coches 100 % eléctricos con un 16 % de compras entre particulares. Además, hay que añadir los coches híbridos enchufables, lo que eleva la cifra de vehículos comprados con enchufe hasta el 30 %.

Del total de coches vendidos en julio la Comunitat Valenciana, 1.867 eran de gasolina, un 32,38 % menos, mientras que tan solo 150 fueron diésel, más de un 50 % menos. El resto, 6.556 unidades, eran eléctricos, híbridos o de gas.

A nivel nacional, las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) alcanzaron en julio las 27.550 unidades, un aumento del 20,3 % respecto a julio de 2025. En la primera mitad del año, estos vehículos acumulan 181.821 unidades vendidas, un aumento del 35,6 % y el 20,4 % del mercado total.

Ahorro

La crisis del petróleo ha duplicado el ahorro del coche eléctrico sobre el de gasolina y ha disparado el interés en toda Europa por los vehículos a pilas. El precio medio del litro de diésel en la Comunitat Valenciana es actualmente un 24,3 % más caro que hace doce meses, mientras que el de gasolina ha subido un 12,3 %, según un análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción.

Según los datos de la organización, el precio del gasóleo se sitúa en los 1,783 euros, 35 céntimos más caros que los 1,434 euros de media que costaba hace justo un año. Por su parte, el precio medio de la gasolina se sitúa actualmente en 1,676 euros, lo que supone un aumento de 19 céntimos por litro.

El pasado 30 de junio finalizó la rebaja del IVA en los hidrocarburos. El Gobierno sustituyó esta medida por un descuento único en el impuesto especial de estos componentes, el cual se modulará a lo largo del trimestre, pasando de los 20 céntimos por litro anteriores a 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.

La crisis del petróleo impacta en las ventas

A nivel nacional y regional en la Comunitat Valenciana, las ventas acumuladas de vehículos eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables han experimentado una subida de entre el 33,1 % y el 34,2 % en lo que va de año 2026 con datos cerrados al 31 de julio. En el mes específico de julio de 2026, el crecimiento nacional de matriculaciones eléctricas puras se situó en un 21,4 %.

La buena evolución del mercado valenciano coincide con el interés de las marcas chinas por instalarse en Valencia. La primera en llegar ha sido Geely, que ha llegado a un acuerdo con Ford para formar una joint venture y utilizar conjuntamente la factoría de Almussafes. La empresa china tendrá el 34 % de la empresa conjunta tras desembolsar 221 millones de euros y Ford se quedará con el 66 %.

Geely producirá dos SUV 100 % eléctricos y Ford fabricará tres modelos multienergía. El acuerdo garantiza la supervivencia de la planta a largo plazo y el incremento de la plantilla para hacer frente a la carga de trabajo.

Noticias relacionadas

Gotion

En paralelo, el fabricante chino de baterías Gotion está a punto de entrar como socio minoritario en la gigafactoría de celdas de Volkswagen. La alianza es estratégica para el grupo alemán, ya que se garantiza un socio que domina la producción de celdas. Gotion es el quinto fabricante mundial de baterías.