La Unió critica que Agricultura deja sin ayudas a 140 municipios para arreglar caminos rurales

La Unió Llauradora critica que la Conselleria de Agricultura "deje fuera por falta de presupuesto" a un total de 140 solicitudes de municipios para acceder a las ayudas para el acondicionamiento de caminos rurales correspondientes a 2026 y "únicamente logren estos apoyos económicos 50 localidades". La organización agraria solicita, en un comunicado, que se amplíe el crédito de 4 millones del presupuesto existente para que ningún pueblo que desee mejorar sus caminos rurales se quede sin ayudas.

Tal como publica la resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el pasado 16 de julio, el importe solicitado por los ayuntamientos supera la dotación disponible de la convocatoria, fijada en 4 millones, por lo que la comisión de valoración ha aplicado los criterios objetivos previstos en las bases reguladoras.

Además, la Dirección General ha declarado inadmitidas 16 solicitudes por diferentes motivos, entre ellos haber sido beneficiarias en la convocatoria anterior, presentar actuaciones no subvencionables, duplicidad de solicitudes o inversiones fuera de los límites establecidos. También constan 32 expedientes desistidos, en la mayoría de los casos por no atender los requerimientos de subsanación.

Obras de mejora

Esta convocatoria es importante a juicio de la Unió porque tiene como finalidad financiar obras de mejora permanente del firme de caminos rurales de titularidad pública, unas infraestructuras totalmente estratégicas para garantizar el acceso a las explotaciones agrarias y facilitar la actividad agrícola y ganadera en el medio rural.

El secretario general de la Unió, Carles Peris, señala que "el número de solicitudes a estas ayudas evidencia el abandono que hay de las infraestructuras agrarias". "No destinar más recursos económicos hace que se dificulte mucho la actividad agraria. Los caminos en mal estado tienen un impacto sobre la maquinaria agraria, vehículos y también para las personas ante el riesgo de accidentes", ha apostillado.

Por terrirorios

La línea de corte se ha establecido en cuatro puntos y un coeficiente de ruralidad de 0,6242, de manera que únicamente las solicitudes con mejor valoración han seguido adelante. En la provincia de Alicante hay site municipios beneficiarios y 32 denegados. Los que logran el acceso a las ayudas son: Benimarfull, Gaianes, Hondón de las Nieves, Pedreguer, Sagra, Sella y Tàrbena. Por su parte se quedan fuera pese a cumplir los requisitos: Agost, Albatera, Alfafara, Alfàs del Pi, Almoradí, Alcoi, Aspe, Beniarbeig, Beneixama, Benissa, Benitatxell, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Camp de Mirra, Castalla, Castell de Guadalest, Campello, Cañada, Crevillent, Los Montesinos, Muro d'Alcoi, Ondara, Orba, Orxeta, Pego, Pilar de la Horadada, Relleu, La Romana, Sax, Xàbia y Xixona.

En la provincia de Castellón hay 23 beneficiarios y 31 denegados. Los beneficiados son: Alcalà de Xivert, Barracas, Cabanes, Castillo de Villamalefa, Catí, Caudiel, Chodos, Chóvar, Eslida, Figueroles, Forcall, Higueras, La Jana, La Mata de Morella, La Salzadella, Pina de Montalgrao, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Todolella, Torre d'en Besora, Torre d'en Doménec, Vilafranca y Villahermosa del Río. Se quedan fuera de las ayudas: Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almedíjar, Atzeneta del Maestrat, Benafer, Benafigos, Benassal, Castellfort, Castellnovo, Costur, Cortes de Arenoso, El Toro, Jérica, La Llosa, Nules, Onda, Ribesalbes, Sant Jordi, Serra d'Engarceran, Soneja, Tales, Torás, Torreblanca, Les Useres, Vall d'Alba, Vall de Almonacid, Vilafamés, Vila-real, Viver, Xert y Zucaina.

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Por su parte, en la provincia de Valencia hay 20 beneficiarias y 77 denegadas. Las beneficiarias son: Aielo de Rugat, Algímia d'Alfara, Almiserà, Antella, Atzeneta d'Albaida, Barx, Benigànim, Camporrobles, Casas Altas, Càrcer, Cheste, Cortes de Pallás, El Palomar, Fortaleny, Guadassuar, Higueruelas, Navarrés, Otos, Rugat y Villar del Arzobispo. Las denegadas son: Ademuz, Ador, Aielo de Malferit, Alcàntera de Xúquer, Alberic, Alboraia, Alfara de la Baronia, Alfauir, Algar de Palancia, Almussafes, Benaguasil, Bèlgida, Bellreguard, Beniarjó, Benicolet, Benifaió, Benirredrà, Beneixida, Bufali, Carlet, Carrícola, Castelló, Castelló de Rugat, Castielfabib, Chelva, Cullera, Daimús, Domeño, Estivella, Favara, Foios, Font d'en Carròs, Genovés, Gilet, Guardamar de la Safor, Jarafuel, L'Alqueria de la Comtessa, Llanera de Ranes, Llocnou d'en Fenollet, Llocnou de Sant Jeroni, Llíria, Macastre, Miramar, Moixent, Montesa, Montitxelvo, Náquera, Novetlè, Olocau, Ontinyent, Palma de Gandia, Palmera, Petrés, Piles, Polinyà de Xúquer, Pobla del Duc, Pobla Llarga, Potries, Quartell, Rafelbunyol, Rafelcofer, Rafelguaraf, Real de Gandia, Riola, Rotglà i Corberà, Ròtova, Sagunt, San Antonio de Benagéber, Simat de la Valldigna, Titaguas, Torres Torres, Tous, Turís, Utiel, Vilallonga, Vilamarxant y Xeraco.