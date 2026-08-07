'Boom' de creación de empresas en la Comunitat Valenciana: aumentan un 26,8 % en julio

La creación de nuevas empresas en la Comunitat Valenciana registra un fuerte incremento en 2026. La industria, la construcción y la vivienda tiran de la economía. El pasado mes de julio, la constitución de sociedades mercantiles creció cerca de un 27% (un 17,9 % en términos interanuales) impulsada por la simplificación legal y administrativa —como la reducción del capital social mínimo a 1 euro impulsada por la Ley Crea y Crece—, un mejor entorno económico general, el auge de la digitalización y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y opciones de autoempleo por parte de los emprendedores.

Según Experian, compañía global de datos y tecnología que impulsa oportunidades a personas y empresas de todo el mundo, los datos del 'Centro de Estudios Económicos de Experian España' reflejan que la puesta en marcha de negocios ha mejorado también en toda España. En concreto en un 10,9% durante los siete primeros meses de 2026, alcanzando las 85.187 nuevas constituciones, frente a las 76.767 del mismo periodo del año anterior. En julio se han registrado 12.045 nuevas empresas constituidas, un 10,1% frente a idéntico mes de 2025.

La Comunitat Valenciana registra uno de los mayores incrementos de España. Al realizar el análisis sectorial de los datos, el ámbito de la construcción es una de las actividades con mayor número de empresas constituidas en lo que va de año con 12.948 nuevas sociedades, lo que se traduce en un aumento de la variación acumulada de más del 16% frente al mismo periodo de 2025. En segunda posición se sitúa comercio y reparación de vehículos con 12.421 constituciones, un 0,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. En tercera posición se encuentran las actividades inmobiliarias con 8.417 nuevas sociedades constituidas, un 3,9% menos que en los siete primeros meses de 2025.

Por territorios

Desde el punto de vista territorial, Madrid se consolida un mes más como la autonomía que más refuerza su tejido empresarial con 18.478 nuevas sociedades, lo que supone un aumento del 7,3% frente al mismo periodo del año anterior. En segunda posición se encuentra Cataluña con 15.959 nuevas empresas, un 7,3% más que en los primeros siete meses del año anterior. Y en tercera posición se sitúa Andalucía con 13.639 nuevas sociedades, un 6,5% más que en el mismo periodo del 2025.

Constitución de empresas por autonomías. Julio. 2026 / Levante-EMV

Según fuentes empresariales, el aumento experimentado en la constitución de empresas tienen que ver con "una actividad emprendedora continuada en toda España, a pesar de las presiones económicas actuales en algunos sectores". La fuerte actividad en la construcción y el sector inmobiliario puede reflejar una inversión y una demanda de mercado sostenidas, mientras que el incremento en la disolución de empresas pone de manifiesto que algunas organizaciones siguen afrontando retos relacionados con los costes operativos, las condiciones de financiación y la competencia en el mercado.

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Concursos de acreedores

En los siete primeros meses del año los concursos de acreedores descienden un 3,7%, alcanzando los 3.787 expedientes concursales, frente a los 3.934 del mismo periodo del año anterior. En el mes de julio se han registrado 566 expedientes concursales, lo que supone una variación interanual del 10,3%. Al analizar los datos desde el punto de vista geográfico, Cataluña es la comunidad con mayor número de concursos de acreedores (926), lo que supone una caída del 10,1% frente al mismo periodo del año anterior. Madrid se sitúa en la segunda posición con 813 expedientes concursales, lo que refleja una caída del 3,1%. En última posición se encuentra la Comunitat Valenciana, con 542 expedientes concursales, con un leve incremento del 0,1%.