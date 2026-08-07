Los universitarios agotan las habitaciones de menos de 400 euros en Valencia

Los universitarios han agotado las habitaciones de menos de 400 euros en el Cap i Casal y las pocas opciones disponibles que quedan rondan los 450 euros, según advierte el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia. La escasez se produce a pesar del incremento de habitaciones en residencias de estudiantes.

Vicente Díez, portavoz del Colegio de API de Valencia, asegura que el año pasado fue mucho más fácil conseguir una habitación a buen precio. "Nos ha pillado por sorpresa la subida de los precios de este año por el incremento de plazas en residencias de estudiantes. Hay habitaciones en residencias que han bajado a seiscientos euros por la competencia que hay con las nuevas aperturas", señala Díez.

El precio medio de alquilar una habitación en València ha aumentado un 88 % en los cinco últimos años situándose en los 437 euros al mes. Según un análisis de Live4life, compañía valenciana especializada en el alquiler de habitaciones para estudiantes, el incremento del precio en el último año ha sido del 8,16 %.

València tiene una demanda de 41.153 camas para estudiantes universitarios frente a la oferta actual de plazas de residencias de solo 6.000. Por encima está Madrid con un total de 107.333 estudiantes y Barcelona con 62.061, aunque su oferta de plazas es mayor. Además, el número de estudiantes del programa Erasmus ha aumentado un 10 % desde 2019.

Procedencia

Según cifras del gestor de residencias Resa, en cuanto a procedencias nacionales destacan los estudiantes de Alicante (18 %), Islas Baleares (8 %), Albacete (6 %) y Murcia (6 %). Sobre el total de estudiantes internacionales, a la cabeza se posiciona Estados Unidos (14 %), seguido de Italia (12 %), Francia (6 %), Alemania (4 %) y México (3 %).

Construcción de una residencia de estudiantes junto a la Politècnica, en imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

En el caso de los pisos, este año el precio medio se ha situado en 437 euros mensuales por cuarto. Una cifra que es superior a la media nacional, de 430 euros por habitación al mes, y que refleja un claro aumento en los últimos años pasando de los cerca de 230 euros de 2021 a los 437 actuales.

Aumento de la demanda

“El número de estudiantes continúa aumentando cada año y el problema de la vivienda continúa sin resolverse. La oferta está muy limitada y la demanda no para de crecer, por lo que es una crisis que hay que afrontar de manera urgente”, explica Alberto Añaños, CEO de Live4life y experto inmobiliario.

En el Cap i Casal, según precisan desde la compañía, hay diferencias de zona y precio en función de la proximidad a las facultades de la Universitat de València y la Politècnica. Benimaclet y Algiros son las zonas con más presión donde una habitación media se mueve entre los 420 euros y los 480 euros. Los precios son más altos por la presencia de los estudiantes Erasmus, que tienen mayor presupuesto.

Burjassot

La alternativa es la periferia, con los ojos puestos en Burjassot. El área metropolitana absorve mucha demanda, indica la compañía, y la media del precio puede bajar a los 320 euros y 350 euros en esta área si se contrata con antelación. Esta bajada es un gancho para estudiantes de perfil nacional, que en su caso buscan optimizar costes.

“Los estudiantes ni piensan en alquilar un piso entero para vivir durante el curso académico. Ahora la única opción viable es alquilarse una habitación o un piso completo con varios compañeros donde cada uno pague en función de los metros cuadrados que tenga su propia habitación. Es una situación muy difícil”, destaca Añaños.

Crisis de la vivienda

Según el experto, la falta de vivienda es el principal causante de esta situación. Por ello, anima a los propietarios a apostar por el alquiler de habitaciones para estudiantes. “Hay muchos propietarios que no sacan al mercado su inmueble por miedo a impagos o a okupaciones. El sector de los estudiantes es muy fiable y nosotros les animamos a apostar por ellos”.

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El experto defiende que los jóvenes estudiantes son una buena opción para el alquiler. “No hay impagos porque suelen tener a sus padres como respaldo. Y no hay okupación porque el estudiante vive año a año, y una vez acaba el curso se vuelve a su residencia familiar”, incide Alberto Añaños.