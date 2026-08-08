La C. Valenciana tiene un déficit de más de 140.000 viviendas por la falta de obra nueva

La Comunitat Valenciana tiene un déficit de más de 140.000 viviendas por la falta de obra nueva y el crecimiento poblacional. El desajuste se produce ante el repunte demográfico motivado por la llegada de miles de inmigrantes desde la pandemia. Solo en los últimos doce meses, la autonomía ha sumado 96.874 residentes y la falta de viviendas para cubrir la demanda ha crecido en 28.965 inmuebles, según recoge el balance de población que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Banco de España calcula que a nivel nacional hay un déficit de 750.000 inmuebles. Por su parte, un informe elaborado por la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI) precisa que en la Comunitat Valenciana hacen falta 146.523 viviendas acumuladas por el desfase estructural entre la entrega de llaves y el crecimiento poblacional en los últimos cinco años.

La situación se ha agravado especialmente en el último año. Madrid lidera el déficit anual, con 25.193 viviendas menos de las necesarias para absorber los hogares creados durante el pasado año, un 31 % más que en 2024. Le sigue Alicante, con 12.091 unidades; Valencia, con 11.553; y Barcelona, con 8.794. En Castellón faltan 5.321 más.

Acceso a la vivienda

La vivienda ha dejado de ser un problema de precios para convertirse en un problema de acceso real, según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. La escasez de oferta ha desbordado la ciudad de València y ha trasladado la presión al área metropolitana, donde los precios ya replican y, en algunos casos, superan los niveles de la capital.

El Observatorio de la Vivienda ha comprobado que en València solo hay disponibles ahora mismo 188 pisos de obra nueva y en el área metropolitana se ofertan 382. La situación es especialmente crítica en el Cap i Casal, donde el precio ha registrado un incremento interanual del 20 % en el segundo trimestre de este año.

Un tercio de la demanda

El sector de la construcción solo puede atender a un tercio de los compradores de vivienda. En Valencia se construyen al año 4.800 pisos y hacen faltan 14.200 por el crecimiento de población. La falta de suelo, según coinciden todos los expertos, está detrás del estancamiento de la construcción de viviendas. En la ciudad de València solo quedan solares para construir 8.000 pisos y los urbanistas advierten de que la única alternativa es construir en el área metropolitana.

Además, los promotores apuestan por hacer vivienda de lujo en València porque no les salen los números para promover pisos protegidos. La VPO tiene un coste para el comprador de 2.400 euros el metro cuadrado y la de renta libre en la capital se ha disparado hasta los 4.530 euros, según el último análisis del Observatorio de la Vivienda. Este precio excluye a la mayoría de la clase media de la posibilidad de comprar.

Un ejemplo de este tipo de promociones con precios prohibitivos para una parte importante de las familias valencianas es la que acaba de comercializar Avantespacia. La promoción de obra nueva se llama Parc Central II y los precios de los inmuebles de dos habitaciones parten de 540.000 euros. Los de tres dormitorios alcanzan los 620.000 euros.

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Recreación de la urbanización del proyecto de Avantespacia en Parc Central. / Levante-EMV

Más del doble

El Observatorio de la Vivienda ha constatado que el metro cuadrado de un piso de obra nueva en el Cap i Casal ha pasado de costar 1.915 euros en el tercer trimestre de 2019 (tres meses antes de la pandemia) a 4.530 euros. En el área metropolitana, el metro cuadrado de los pisos nuevos ha pasado de 1.656 euros a 3.535 euros en l'Horta Nord (un 113 % más) y de 1.208 a 2.984 euros en l'Horta Sud (un 147 % más). Esto ha provocado que en Torrent el metro cuadrado de un piso de obra nueva esté a 3.137 euros.