Las marcas chinas y la falta de ayudas hunden las ventas de vehículos usados en la Comunitat Valenciana

La competencia de los coches nuevos más económicos -impulsados sobre todo por la llegada de marcas asiáticas de la automoción-, la exclusión de los usados de las ayudas gubernamentales y una corrección a la baja tras años de precios muy elevados están jugando una mala pasada a los concesionarios de venta de automóviles de segunda mano. Así, el mercado valenciano de turismos y todoterrenos de ocasión registró 21.616 operaciones durante el pasado mes de julio, lo que supone un descenso del 9% respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

En el acumulado del año, las ventas de vehículos de ocasión alcanzaron las 146.079 unidades en la Comunitat Valenciana, lo que representa un descenso del 7,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Mientras tanto, las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano. En concreto, las ventas de turismos eléctricos puros de ocasión crecieron un 31,5% en julio, con un total de 3.347 unidades. Por su parte, las de híbridos enchufables usados subieron un 44,7% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 5.987 unidades. De esta forma, el 4,8% de las ventas de turismos de segunda mano se correspondió con un modelo con enchufe.

Ford España, a partir de 2028, producirá en la planta valenciana de Almussafes cinco modelos en total tras su alianza con Geely, reflotando así la factoría y asegurando carga de trabajo y estabilidad para la plantilla tras años de incertidumbre. Este movimiento de la multinacional del óvalo azul en España se produce después de este mercado ofrezca una gran acogida a las más de 30 marcas chinas que han desembarcado en suelo español.

Victor Young, vicepresidente de Geely y Jim Baumbick presidente de Ford Europa / Germán Caballero / LEV

En este territorio la firmas chinas tienen una cuota de mercado de cerca del 15% del total de ventas. Así las cosas, compañías como MG y BYD ya superan en ventas a las históricas Citroën, Nissan, Opel y Ford. Otras firmas chinas que siguen creciendo en España con Exlantix, Baojun, así como Omoda, Ebro y Jaecoo, entre otras. Las marcas del gigante asiático han pasado de enfocar su estrategia en el precio a basarla en una gran relación entre calidad y precio. En ese sentido, están ofreciendo una propuesta tecnológica muy potente, con tecnología muy avanzada en propulsión eléctrica y gran contenido en conectividad.

Combustión tradicional, a la baja

En este contexto, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional continúan a la baja. Los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentraron el 48% de las operaciones, registraron una caída del 5% en julio, mientras que los de gasolina retrocedieron un 5,3%, registrando un total de 67.349 unidades

En conjunto, las de turismos y todoterrenos de ocasión se mantuvieron estables (-0,6%) durante el pasado mes de julio, registrando un total de 195.180 unidades. El descenso de entre 5 y 8 años, que retrocedieron un 8,3%; unida al recorte de la comercialización de los modelos de más de 15 años, que cayeron un 2% en julio, contuvo el mercado.

Feria de Vehículos de Ocasión de València, en una imagen reciente. / Eduardo Ripoll / LEV

En el acumulado del año 2026, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión ya supera 1,2 millones de unidades vendidas. En concreto, registra un total de 1.292.954 unidades hasta julio, lo que supone un 2% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto supone que por cada turismo nuevo se venden 1,7 usados. Así, hasta julio el mercado de turismos de segunda mano ha apoyado su crecimiento, en gran medida, en la renovación de flotas de las empresas alquiladoras.

Los datos del sector muestran que las operaciones con automóviles de segunda mano procedentes de 'rent a car' subieron un 14% hasta julio. De ahí, que las ventas de seminuevos (modelos de menos de un año) acumulen un aumento del 13,7% en lo que llevamos de ejercicio.

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Por territorios

Por provincias, en el mes de julio la venta de vehículos usados solo ha subido en Alicante, con un incremento del 0,5% y 11.232 unidades transaccionadas (9.804 turismos, un 1% más, y 1.428 furgonetas, un 3,2% menos). Por el contrario, las ventas han descendido un 5,9% en Castellón, con 2.940 operaciones (2.446 turismos, un 7,8% menos, y 494 furgonetas, un 4,9% más), y un 17,3% en Valencia, donde se han registrado 10.839 transferencias (9.366 turismos, un 17,8% menos, y 1.473 furgonetas, un 13,9% menos).