El calor adelanta la vendimia de 2026 mientras las bodegas acusan la falta de personal

La campaña de la vendimia de 2026afronta semanas decisivas en las comarcas productoras de toda España, incluidas las de la Comunitat Valenciana. Las abundantes lluvias del pasado invierno y el calor de los últimos meses prevén adelantar entre una y dos semanas la recolección respecto a su calendario habitual. Territorios vitivinícolas de Andalucía, Extremadura, La Rioja y Aragón también han adelantado sus calendarios de recolección. Con todo, la escasez de precipitaciones en verano ha frenado de forma positiva la aparición de enfermedades fúngicas como el 'mildiu' o el 'oídio'.

A pie de campo, el responsable de la sectorial del vino de AVA-Asaja, Jacinto Murciano, desde su explotación vitivinícola de Camporrobles, advierte de que la campaña de 2026 "va con adelanto". Este agricultor, que cultiva una superficie de viñedos de la variedad 'bobal' de unas 32 hectáreas, con una producción de 300.000 kilogramos de uva, empezará a recolectar en septiembre, si bien advierte de que sus vecinos con producción de las variedades 'chardonay' y 'macabeo' destinadas a la elaboración de vinos espumosos comenzarán la cosecha a partir de la próxima semana.

Viñedo en Fuenterrobles, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Este productor vitivinícola valenciano explica que desde el territorio amparado por la denominación de origen DO Utiel-Requeña, donde predomina la variedad bobal', se prevé una merma de producción de entre el 20% y el 30% en comparación con las campañas precedentes debido a la marchitez fisiológica; es decir, la enfermedad vegetal que provoca que las hojas y los frutos se sequen por factores ambientales como la falta de agua. También da por hecho que, debido al calor y pendiente de las posibles lluvias a finales de agosto, las tareas de recolección de la citada variedad 'bobal' "se adelanten alrededor de diez días en comparación con las temporadas precedentes".

Adelanto histórico

En el conjunto de España, tras un año marcado por abundantes lluvias invernales que han favorecido una gran cantidad de uva en la mayoría de las regiones vitivinícolas del país, las bodegas están solicitando más personal que en campañas anteriores. Esta alta demanda tensiona aún más a un sector en el que, ya en la pasada campaña, el 63 % de las bodegas tuvo dificultades para completar sus plantillas por falta de mano de obra. A ello se suma el factor climático de los últimos meses, que ha vuelto a poner a prueba al mercado: las altas temperaturas registradas en zonas clave como La Rioja, Tarragona o Galicia han acelerado el proceso de envero, ratificando una maduración temprana del fruto.

La campaña vitivinícola de este verano se presenta marcada por un adelanto histórico de la vendimia entre 10 y 15 días antes de lo habitual en la mayor parte de España debido a las intensas olas de calor. Aunque se espera una calidad de uva excelente y un estado sanitario muy sano por la falta de lluvias, el calor extremo podría reducir ligeramente el volumen total de cosecha en algunas zonas.

Como consecuencia, las previsiones, según fuentes de la consultora Synergie España, apuntan a que el inicio de la recolección se adelantará entre una y dos semanas frente al calendario habitual de finales de agosto y principios de septiembre. Ante este escenario de aceleración, las bodegas necesitan incorporar un gran volumen de personal de forma casi inmediata para evitar que la uva se eche a perder y pierda su calidad.

Empleos más buscados

Entre las posiciones más demandadas para esta campaña destacan, con notable diferencia, los vendimiadores, seguidos de cargadores de caja, tractoristas y carretilleros de campo. Asimismo, en las instalaciones de elaboración se precisan peones de bodega y carretilleros, previéndose una segunda ola de contratación destinada a las tareas de embotellado una vez finalizada la recolección.

“Cuando los enólogos dictaminan que la uva puede recogerse, la bodega necesita muchísimo personal y muy rápido. Por ello, la flexibilidad operativa y la capacidad de movilizar grandes equipos en cuestión de días son clave para no perder producción”, señala Inés Lavadiño, directora de Operaciones de Synergie España.

A la urgencia del calendario y al gran volumen de uva se suma un reto estructural complejo. La escasez de mano de obra se ve acentuada por las altas temperaturas en el campo y el aumento del 'ghosting laboral', candidatos que abandonan los procesos o renuncian a los pocos días. Además, según el sindicato CC OO, cada año más de 15.000 trabajadores españoles se desplazan solo a la campaña francesa en busca de mejores condiciones.

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“Ofrecer continuidad más allá de la vendimia marca la diferencia para fidelizar al personal en el campo y combatir la inestabilidad. Muchos de los profesionales que se incorporan ahora en la uva pueden ser reubicados posteriormente en labores de embotellado o en otras campañas agrícolas de otoño e invierno, como el kiwi o la fresa. Encadenar contrataciones permite dar estabilidad al trabajador y garantiza a las empresas un personal cualificado y comprometido”, concluye Lavadiño.