El eclipse agota todos los alojamientos y deja un impacto de más de 130 millones

La locura por ver el eclipse va a generar un impacto económico en la Comunitat Valenciana de más de 130 millones de euros. La demanda de turistas nacionales y, sobre todo, extranjeros ha agotado los alojamientos en el norte de Valencia y Castellón pese a que algunas estancias para el 12 de agosto salieron a la venta por 5.000 euros. El coste de las habitaciones se ha multiplicado hasta por veinte en la zona con mejor visibilidad del fenómeno astronómico. Las reservas anticipadas en los restaurantes se han disparado un 76,4 %.

El eclipse, según el Gobierno, generará en España un incremento de 446.700 turistas entre el 10 y el 16 de agosto en las 36 provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas. Esto se traducirá en un gasto turístico adicional de 342,19 millones de euros, de los cuales 247,29 millones procederán de los turistas extranjeros y 94,90 millones de los residentes. La zona de España donde el impacto es mayor es la Comunitat Valenciana.

75.000 turistas

Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb revela que el fenómeno astronómico dejará más de 130 millones de euros en la Comunitat Valenciana. El estudio precisa que se espera la llegada de 75.000 viajeros, el 80 % procedente del extranjero.

El eclipse generará 26,7 millones en alquileres turísticos —sobre todo en Valencia y Castellón—, 32,1 millones en gastos vinculados al ocio y 17,9 millones en comidas. El análisis advierte de que el 47 % de los municipios rurales situados en el corredor del eclipse no podrá satisfacer la demanda de visitantes, lo que dejará a miles de viajeros sin el alojamiento adecuado.

La franja de totalidad del eclipse cruzará buena parte de la España interior, entrando por la cornisa cantábrica hasta las islas Baleares. Estos territorios esperan una afluencia de visitantes significativamente mayor que otras zonas en el mismo momento, en línea con lo sucedido en otros eclipses similares, ya que cuanto más próximo se encuentre el observador a la línea central, mayor será la duración de la totalidad (en torno a 1 minuto y 50 segundos). Esa línea central pasa por el norte de Castellón.

Imagen de archivo de un eclipse total de sol. / Levante-EMV

Hoteles: lleno técnico

La patronal hotelera valenciana Hosbec acaba de confirmar las buenas cifras de reservas. Hosbec recuerda que la tarde del eclipse coincide con el periodo más álgido de ocupación hotelera, por lo que su efecto estará más limitado que si hubiese tenido lugar en otra época del año con menor demanda.

"Aun así, la ocupación hotelera en la zona de máxima visibilidad estará en lo que denominamos 'lleno técnico' al estar por encima del 94 % de ocupación. Esos valores por encima del 90 % se van a registrar en toda la Comunitat Valenciana en esas fechas", señalan los hoteleros valencianos.

El 98 % de los alojamientos de Castellón que se anuncian en la plataforma de reservas Booking están agotados para la noche del 12 de agosto. En el caso de Valencia, solo hay libres un 5 % de las opciones.

Restauración

El sector de la restauración también celebra los índices de reservas anticipadas. Castellón, al ser una de las pocas provincias desde la que podrá observarse el fenómeno en su totalidad, rompe la tendencia estival de última hora y ha disparado un 76,4 % sus comensales con cita previa respecto a cualquier otro miércoles de verano, según la plataforma de reservas CoverManager.

A nivel local, municipios como Benicàssim también reflejan esta tendencia con un crecimiento del 8,2 % en la captación anticipada de clientes. Además, el 12 de agosto ha propiciado un cambio en el perfil de consumo a nivel autonómico. Los clientes apuestan por disfrutar del fenómeno astronómico en compañía: el tamaño medio de las mesas ha aumentado hasta alcanzar los 4,7 comensales por reserva (un crecimiento del 4,7 %), consolidando la tendencia hacia las reuniones de grupos y familias en detrimento de la tradicional mesa para dos.

La alta expectación también ha traído consigo una fuerte digitalización motivada por la necesidad de asegurar sitio con antelación para el 12 de agosto. La tecnología continúa siendo la gran protagonista en la gestión, ya que el 80,7 % de los clientes valencianos ha utilizado canales en línea para garantizar su mesa frente a la llamada telefónica.

La Malvarrosa en las mismas condiciones que en el eclipse de agosto. / Miguel Ángel Montesinos

Fiebre por el eclipse

"A pesar del precio, los alojamientos en las zonas rurales están prácticamente agotados. La fiebre por el eclipse se debe a que es el evento más raro del siglo. La España peninsular no vivía un eclipse total desde hace más de un siglo y la altísima demanda de viajeros ha disparado los precios de los alojamientos en las zonas de mejor visibilidad.

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La clave es que la franja para ver el eclipse total es muy estrecha. Si el observador se desplaza unos pocos kilómetros, el eclipse pasa a ser parcial. En este escenario impera la ley de la oferta y la demanda: la infraestructura hotelera en las mejores zonas rurales para verlo es muy escasa, lo que ha llevado a que establecimientos con tarifas habituales de 50 euros se ofrezcan por 1.000 euros.