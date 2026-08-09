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Una novela sobre la empresa familiar valenciana

El consultor Joan Aragonés se adentra en la vida y sentimientos de un empresario del sector textil cuya actividad arranca en los años cincuenta del siglo XX y debe afrontar complejos procesos de reconversión industrial y laboral

Joan Aragonés, autor de la novela.

Joan Aragonés, autor de la novela. / Levante-EMV

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José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

Luces de Penumbra (Ed. JB Melek, Xàtiva. 2026) se adentra en el corazón de los empresarios valencianos con negocios familiares, de esas pymes industriales y sus actores principales, propietarios y trabajadores, que tanto abundaron durante el siglo XX. El subtítulo del libro ayuda a entender mejor su contenido: “La trama se desarrolla entre las sombras del afecto, con una vida maltrecha por los negocios y por los conflictos de una empresa familiar”. Esa historia transcurre en torno a la trayectoria de una compañía del citado sector que inició su actividad en los años cincuenta, que progresa de forma adecuada y alcanza una posición de liderazgo hasta nuestros días. Durante su larga travesía, el empresario, el negocio y la saga familiar asumen conflictos que les aporta la vida, el mercado y la forma de ser de los actores: disfunciones profesionales, reconversiones, expedientes de crisis y problemas entre sus propietarios.

Portada del libro.

Portada del libro. / Levante-EMV

La editorial JB Melek impulsa así una iniciativa con la que pretende mostrar la cara menos conocida del empresariado, su vida personal, lo que hace en el día a día, sus alegrías y tristezas. "Pretende humanizar la figura del empresario", sostiene Aragonés. Este libro forma parte de esa singular ambición. El texto, acompañado por fotos que ilustran cada una de sus 540 páginas, aporta valor a un mundo que desconoce en líneas generales la figura del empresario y de los negocios no especulativos.

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Joan Aragonés sintetiza así su obra: "Tengo 71 años, si bien aún mantengo el afecto y los sentimientos de un chaval perdido en el espacio y en el tiempo. Acabo de escribir una novela, la primera, una novedad en mis libros. Luces de Penumbra cuenta la vida de un empresario que es conservador y progresista al mismo tiempo. Una persona que tiene mucho dinero, pero que nunca ha trabajado para hacerse rico, sino por un proyecto de vida, de ilusión y de esperanza. A lo largo de su existencia ha pretendido ganarse un puesto en el mundo en el que vive, aportando valor a la sociedad a la que sirve, con la finalidad de ganarse el afecto de sus seres más queridos y con la pretensión de que lo quieran un poco más". En su opinión, "no es un libro sobre estrategia, ni sobre los mercados, ni la segmentación, ni las ventajas competitivas o el marketing (estratégico u operativo), ni tampoco trata de cómo se debe gestionar un negocio de nuestra época". Y añade: "Si la sociedad en la que vivimos valora y reconoce la labor desarrollada por los médicos, maestros, pintores, poetas, cantantes, investigadores, escritores, artistas, deportistas, clérigos, políticos, militares, pacifistas o ecologistas, ¿por qué no lo hace de los empresarios? No hay más que constatar el número de empresarios que aparecen en las bases de datos de los personajes ilustres de cada municipio: pocos o ninguno”, concluye Aragonés.

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