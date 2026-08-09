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El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres

La Comunitat Valenciana aún tiene seis festivos oficiales por delante, destacando un puente de cuatro días en octubre.

El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres

El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres / Levante-EMV

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Íñigo Roy

Íñigo Roy

Aunque queda poco para que empiece oficialmente el verano, siempre viene bien repasar el calendario laboral para comprobar cuántos días festivos quedan hasta que acabe 2026. Lo cierto es que este año todavía se reserva varias sorpresas con un total de 6 festivos por delante. En total, quedan seis jornadas no laborables de carácter oficial en toda la Comunitat Valenicana, entre las que destaca una fecha sobre todas porque permitirá disfrutar de un megapuente de hasta 4 días.

Será el próximo 9 d’Octubre. El Día de la Comunitat Valenciana caerá en viernes, mientras que el 12 de octubre, Día del Pilar y festivo nacional, será lunes. De esta forma, quienes tengan libre el fin de semana podrán encadenar el viernes, el sábado, el domingo y el lunes sin tener que recurrir a días de vacaciones. Un regalo para hacer más llevadero el mes de octubre.

Los festivos pendientes en la Comunitat Valenciana en 2026

Estos son los días festivos que todavía quedan en el calendario laboral valenciano:

  • 24 de junio, miércoles: San Juan
  • 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen
  • 9 de octubre, viernes: Día de la Comunitat Valenciana
  • 12 de octubre, lunes: Fiesta Nacional de España
  • 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre, viernes: Navidad
Inicio de la Procesión Cívica

Inicio de la Procesión Cívica del 9 d'Octubre en una foto de archivo / Fernando Bustamante

Octubre concentra el puente más atractivo del calendario valenciano

La principal oportunidad para disfrutar de varios días seguidos de descanso llegará en octubre. El viernes 9 de octubre será festivo en toda la Comunitat Valenciana y, justo después del fin de semana, el lunes 12 de octubre también será no laborable en toda España.

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Esta combinación convierte ese tramo del mes en uno de los momentos más esperados del año para quienes puedan aprovechar el calendario. Sin solicitar vacaciones, será posible disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, del viernes 9 al lunes 12 de octubre.

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