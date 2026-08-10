Boluda rediseña la imagen de sus locomotoras

Boluda Shipping continúa avanzando en su estrategia de logística intermodal tras la incorporación del negocio ferroviario de Transfesa a su oferta de servicios. Esta actividad se integra en Boluda Logistics, la unidad especializada en soluciones logísticas terrestres de la compañía, junto con los servicios de transporte por carretera y almacenamiento. La integración "amplía la capacidad de Boluda para ofrecer soluciones logísticas cada vez más eficientes, conectando el transporte ferroviario y marítimo dentro de una misma cadena operativa", según informa el grupo valenciano en un comunicado.

Sobre las vías, destaca la locomotora Euro 4000 que estrena el nuevo diseño corporativo de Boluda. Los colores azul y rojo característicos de la compañía, junto al anagrama «B», aumentan la visibilidad de la marca en el ámbito ferroviario y proyectan una imagen unificada de los servicios logísticos que Boluda Shipping desarrolla por mar y por ferrocarril. Esta nueva decoración "pone en valor el papel del ferrocarril como uno de los pilares estratégicos de la oferta logística de la compañía".