La Comunitat Valenciana roza los 180.000 ocupados en el empleo cualificado de la construcción

El empleo en los oficios cualificados de la construcción continúa creciendo y alcanza niveles récord. Así lo refleja el informe Mercado de trabajo de oficios cualificados en construcción, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios y análisis del grupo Randstad, que analiza los 13 oficios cualificados con mayor demanda en el sector.

Las ocupaciones de la construcción analizadas por Randstad Research reúnen 179.561 ocupados en la Comunitat Valenciana, lo que sitúa a la región como la cuarta con mayor volumen de empleo entre los perfiles estudiados.

Según el promedio de los últimos cuatro trimestres, la Comunitat Valenciana concentra el 12,7 % del empleo nacional en estos perfiles, por detrás de Andalucía (18 %), Cataluña (16 %) y la Comunidad de Madrid (13,2 %).

El perfil más numeroso

Los albañiles y profesionales afines son el perfil más numeroso en la Comunitat Valenciana, con una media de 51.768 ocupados en los últimos cuatro trimestres. Les siguen los electricistas, con 23.660 profesionales, y los peones, que reúnen 20.346 ocupados.

Asimismo, los carpinteros alcanzan los 18.861 profesionales, mientras que otros trabajadores de las obras estructurales de construcción suman 17.910 ocupados.

En el ámbito nacional, las 13 ocupaciones analizadas reunieron a 1.418.367 ocupados en el primer trimestre de 2026, un 4 % más que en el mismo periodo del año anterior y la cifra más elevada de toda la serie histórica.

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por las ocupaciones directamente relacionadas con la ejecución de obra. Los peones de la construcción y la minería registraron el mayor incremento interanual entre los perfiles analizados, con un aumento del 29,2 %, hasta alcanzar los 206.739 trabajadores. Por su parte, el número de albañiles y profesionales afines creció un 13,7 %, hasta situarse en 396.384 ocupados.

Los albañiles se mantienen como el perfil más numeroso entre las ocupaciones cualificadas analizadas y representan el 27,9% del empleo. Les siguen los peones de la construcción y la minería, que concentran el 14,6%, los electricistas de la construcción y afines, con el 11,6%, y los trabajadores de las obras estructurales, con el 11%. En conjunto, estas cuatro ocupaciones reúnen el 65% del empleo de los perfiles analizados.

Además del crecimiento de albañiles y peones, otras ocupaciones tradicionales también registraron una evolución positiva. El número de carpinteros aumentó un 5,9%, hasta los 124.496 ocupados, mientras que los fontaneros e instaladores de tuberías crecieron un 7,6%, hasta alcanzar los 77.505 trabajadores. Los pintores, empapeladores y profesionales afines también incrementaron su empleo un 5,7%, hasta los 102.287 ocupados.

"El empleo en los oficios cualificados de la construcción analizados supera en más de 338.000 personas el mínimo registrado en 2020, hasta alcanzar el nivel más elevado de la serie. Esta evolución refleja el dinamismo de estos perfiles y la relevancia que siguen teniendo profesionales especializados como albañiles, peones, carpinteros o fontaneros para el desarrollo de la actividad", señala Lourdes Benito, responsable de la división de Oficios Cualificados de Construcción de Randstad.

La brecha de género

El análisis de las ocupaciones cualificadas refleja una marcada brecha de género. De los más de 1,4 millones de personas ocupadas en los perfiles analizados, 1.379.679 son hombres, lo que representa el 97,3% del total, mientras que 38.688 son mujeres, equivalentes al 2,7%.

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Aunque el empleo femenino en estas ocupaciones creció un 7,1% interanual, por encima del aumento registrado entre los hombres, del 3,9%, la presencia de mujeres continúa siendo reducida. Además, el empleo femenino se ha mantenido durante los últimos años en niveles inferiores a las 41.000 ocupadas.