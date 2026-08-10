Dacsa roza los 475 millones de facturación

Dacsa Group cerró el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2025 con un Ebitda (beneficio bruto de explotación) consolidado calculado de 20,7 millones de euros y un patrimonio neto de 130 millones, según ha informado hoy la compañía en un comunicado. La frima mantiene así su Ebitda por encima de los 20 millones por cuarto año consecutivo, "en un entorno marcado por la volatilidad de las materias primas, la energía y los desajustes logísticos".

La cifra de negocios alcanzó los 474,3 millones de euros y el resultado antes de impuestos creció un 24,4%, hasta los 6 millones. El informe de gestión califica la situación financiera del grupo "como buena, saneada y equilibrada". “En Dacsa hemos sido capaces de sostener la rentabilidad, reducir la exposición financiera y mantener el ritmo inversor en un entorno especialmente exigente. El ejercicio 2025 ha sido clave para reforzar las bases del crecimiento futuro del Grupo”, explica Araceli Císcar, consejera ejecutiva de Dacsa Group.

Personal

La plantilla media del grupo creció hasta los 505 empleados. Dacsa opera 12 plantas de producción en nueve localizaciones, cuenta con una molienda recurrente cercana al millón de toneladas de materias primas al año y exporta a más de 45 países.

Simulación de la futura planta de Dacsa en Parc Sagunt / Levante-Economía

Dacsa destinó 20,3 millones de euros a inversiones, principalmente en instalaciones vinculadas a sus procesos productivos, así como en software, desarrollo de nuevos productos e innovación industrial. Parc Sagunt concentró una parte relevante de este esfuerzo inversor. Parte de las instalaciones de la nueva localización industrial de Dacsa entraron en funcionamiento en septiembre de 2025, marcando un hito en el despliegue de la nueva capacidad productiva del grupo.

Nueva planta

“La nueva planta de Dacsa en Sagunt representa una transformación estratégica para nuestro grupo. Está concebida para mejorar la eficiencia productiva y logística, ganar flexibilidad y acompañar el crecimiento con un menor impacto ambiental”, señala Araceli Císcar.

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La unidad de Soluciones Alimentarias reúne ingredientes y productos comercializados a través de las marcas Hi Vegs!, Delinatur y Natur Dacsa. Durante el ejercicio, New Meals se incorporó por primera vez al perímetro de consolidación, con una participación de Dacsa del 85%, reforzando su actividad en el ámbito de los platos preparados de cuarta gama.